نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض وأسعار السيارات المقدمة من شركة عبد اللطيف جميل السعودية لبيع وتمويل السيارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر شركة عبد اللطيف جميل من إحدى أهم الشركات المتواجدة في المملكة العربية السعودية وحرصت على أن توفر إلى عملائها أفضل الأنواع من السيارات مع ضمان يدوم لمدة ثلاثة سنوات، فتحرص شركة عبد اللطيف جميل على أن تلبي كافة رغبات ضيوفها الذي تطبق عليهم الشروط ومن خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على كل ما يخص شركة عبد اللطيف جميل لبيع السيارات.

أسعار شركة عبد جميل لبيع سيارات تويوتا بالمملكة العربية السعودية

سنقدم إليكم في السطور الآتية قائمة بأسعار شركة عبد الجميل لبيع سيارات تويوتا بالمملكة العربية السعودية:

سيارة تويوتا يا ريس قاعدة 1.3 نموذج من 2021 متوفر بسعر 45900 ريال سعودي. سيارة تويتا ياري هاتشباك SCVT نموذج 2021 متوفرة بسعر 52000 ريال سعودي. سيارة تويوتا ياريس Y1.5 نموذج من 2021 متوفرة بسعر 49600 ريال سعودي. سيارة تويوتا ياريس 1.3 ناقل حركة يدوي نموذج من 2021 متوفرة بسعر 45900 ريال سعودي. سيارة تويوتا ياريس YPLUS 1.5 نموذج من 2021 متوفرة بسعر 51900 ريال سعودي.

عروض سيارات هيونداي أكسنت 2022 من شركة عبد اللطيف جميل

قامت شركة عبد اللطيف جميل بالإعلان عن مجموعة من العروض القوية وذلك بمناسبة شهر رمضان ذلك العام مع العرم أن العروض مستمرة من تاريخ السابع من إبريل 2022 حتى الخامس من مايو القادم لعام 2022، فتصل قيمة القسط الشهر المستحق إلى ألف وثمانمائة وتسعو ريال سعودي ومن أهم المميزات المقدمة من الشركة أنه يمكن يتم الحصول على مركبة دون أن يتم تقديم دفعة أولى وتصل فترة السداد إلى خمسة سنوات.

أهم مميزات سيارة هيونداي أكسنت المقدمة من عبد اللطيف جميل

ومن أهم المميزات التي تتوفر بها سيارة هيونداي أكسنت المقدمة من شركة عبد الطيف جميل أنه السيارة تكون بمساحة واسعة كما أنها توفر راحة إلى الركاب كما أنها توفر في استهلاك البنزين بنسبة كبيرة كما انها تحتوي على وسائل عالية من الرفاهية بالإضافة إلى توافر شاشة تعمل بالاعتماد على اللمس، يتم سداد الأقساط الشهرية.