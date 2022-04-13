شوف أوفر عروض لولو هايبر الحصرية على مختلف الأجهزة بأسعار 10 و20 و30 ريال حتى 19 ريال لا تفوتها LULU

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عروض لولو هايبر تقدم أجدد عروضها الحصرية بخصومات مذهلة على مختلف الأجهزة الرائعة. حيث تنفرد متاجر لولو الكبيرة بعرض مجموعة مختلفة من الأجهزة سواء أكانت أجهزة إلكترونية أو كهربائية أو منزلية بأسعار تبدأ من عشرة ريال وعشرون ريال وثلاثون ريال سعودي في مهرجان من العروض لم يسبق له مثيل. لذلك ننصحك ألا تفوت العرض فهو مميز وأيضاً نجد هذا العرض متوفر بنفس الأسعار المذكورة على مختلف السلع الغذائية عروض نارية. أقوى عروض لولو هايبر على الأجهزة الإلكترونية تحت شعار عروض ال 10 وال 20 وال 30 ريال احصل على خصم 14 ريال على حامل الهاتف الذكي من يونيفرسال متوفر بأشكال وألوان متنوعة، للحبة بسعر 15 ريال بدلاً من 29 ريال سعودي. اشتري كابل مايكرو / ايفون / نوع سي ماركة يونيفرسال، للحبة بسعر 15 ريال بدلاً من 20 ريال سعودي.

لأصحاب السيارات نوفر لكم حامل جوال للسيارة متنوع ماركو يونيفرسال، للحبة بسعر 20 ريال بدلاً من 29 ريال سعودي. عروض ال 10 وال 20 وال 30 ريال من لولو على الأجهزة الكهربائية مصباح مكتبي من يونيفرسال، للحبة بسعر 20 ريال بدلاً من 39 ريال ووفر 19 ريال سعودي.

متوفر محمصة الخبز ماركة يونيفرسال 2 شريحة، بسعر 30 ريال بدلاً من 59 ريال، ووفر 29 ريال سعودي.

لتحضير ألذ ساندوتشات اشتري صانع السندوتشات أو الدونات من أيكون، للحبة مقابل 30 ريال بدلاً من 65 ريال سعودي، ووفر 35 ريال. عمر شويل - جدة أوفر عروض لولو هايبر الحصرية على مختلف الأجهزة بأسعار 10 و20 و30 ريال حتى 19 ريال لا تفوتها LULU - ثقفني

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