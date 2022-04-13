نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم مسابقة الحلم للاشتراك في سحب رمضان بقيمة 500.000$| وأسماء الفائزين في المقال التالي
تستعد مسابقة الحلم في نسختها الجديدة 2022، للسحب على أكبر جوائز لها حتى الآن، بقيمة نصف مليون دولار أمريكي، وجائزة منزل الأحلام بقيمة 250 ألف دولار، وسيتم السحب عليهم واختيار الفائز بهما من بين المشتركين الذين يواصلون المشاركة خلال الوقت الجاري عبر الطرق الأساسية، وعبر رقم المسابقة.
أسماء الفائزين 2022
تُقدر قيمة جوائز مسابقة الحلم هذا العام 2022 بمبلغ 3.5 مليون دولار أمريكي، يتم توزيعها عدد مختلف من السحوبات، تم حتى الآن إجراء السحب على جائزتين، فاز بالجائزة الأولى المواطن السعودي “حامد أحمد اللحياني” في سحب 24 فبراير الماضي، وتمكن من الفوز بجائزة تبلغ قيمتها 150 ألف دولار أمريكي، وكان حلمه وقتها (بناء مسجد، بناء منزل، الزواج)، في حيت تمكن المواطن “عيسى بن عايل بن راشد الفارسي” من الفوز بالجائزة الثانية التي كانت بنفس القيمة أيضًا، وتم إجراء السحب عليها في 24 مارس الماضي، وكان حلمه (تأمين مستقبل أولاده – علاج).
رقم مسابقة الحلم
لابد من الحصول على رقم مسابقة الحلم من بلدك للتواصل والاشتراك في المسابقة، ويتم ذلك من الحصول عليه من خلال الجدول التالي، وفي حالة عدم العثور على اسم بلدك، يُمكن التواصل والاتصال من خلال الرقم الدولي الموحد للاتصال من جميع الدول وهو: (GSM 0088216101092).
أرقام جميع الدول
|أرقام مسابقة الحلم من مصر:
Etisalat 95450
Vodafone 95450
Orange 95450
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|أرقام مسابقة الحلم من البحرين:
Batelco 94000
VIVA 98885
VIVA 98885
Batelco 94000
|أرقام مسابقة الحلم من السعودية:
Mobily 650444
Zain 755505
Zain 755505
Mobily 650444
LEBARA 313131
Virgin Mobile 300300
Thuraya 0088216101074
|أرقام مسابقة الحلم من عُمان:
GSM 90434
|أرقام مسابقة الحلم من العراق:
Asiacell 2266
Korek 2180
Zain 2833 1200
|أرقام مسابقة الحلم من الكويت:
Zain 96922
VIVA 50640
GSM 4141
gsm 4141
|أرقام مسابقة الحلم من الإمارات:
Etisalat 6070
Du 3636
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رقم مسابقة الحلم للاشتراك في سحب رمضان بقيمة 500.000$| وأسماء الفائزين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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