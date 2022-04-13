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رقم مسابقة الحلم للاشتراك في سحب رمضان بقيمة 500.000$| وأسماء الفائزين

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم مسابقة الحلم للاشتراك في سحب رمضان بقيمة 500.000$| وأسماء الفائزين في المقال التالي

عمر شويل - جدة رقم مسابقة الحلم للاشتراك في سحب رمضان بقيمة 500.000$| وأسماء الفائزين - ثقفني

تستعد مسابقة الحلم في نسختها الجديدة 2022، للسحب على أكبر جوائز لها حتى الآن، بقيمة نصف مليون دولار أمريكي، وجائزة منزل الأحلام بقيمة 250 ألف دولار، وسيتم السحب عليهم واختيار الفائز بهما من بين المشتركين الذين يواصلون المشاركة خلال الوقت الجاري عبر الطرق الأساسية، وعبر رقم المسابقة.

أسماء الفائزين 2022

تُقدر قيمة جوائز مسابقة الحلم هذا العام 2022 بمبلغ 3.5 مليون دولار أمريكي، يتم توزيعها عدد مختلف من السحوبات، تم حتى الآن إجراء السحب على جائزتين، فاز بالجائزة الأولى المواطن السعودي “حامد أحمد اللحياني” في سحب 24 فبراير الماضي، وتمكن من الفوز بجائزة تبلغ قيمتها 150 ألف دولار أمريكي، وكان حلمه وقتها (بناء مسجد، بناء منزل، الزواج)، في حيت تمكن المواطن “عيسى بن عايل بن راشد الفارسي” من الفوز بالجائزة الثانية التي كانت بنفس القيمة أيضًا، وتم إجراء السحب عليها في 24 مارس الماضي، وكان حلمه (تأمين مستقبل أولاده – علاج).

قد تصبح مليونيرا والفوز بجائزة مالية 500.000$ في مسابقة حلم ومنزل الأحلام

رقم مسابقة الحلم

لابد من الحصول على رقم مسابقة الحلم من بلدك للتواصل والاشتراك في المسابقة، ويتم ذلك من الحصول عليه من خلال الجدول التالي، وفي حالة عدم العثور على اسم بلدك، يُمكن التواصل والاتصال من خلال الرقم الدولي الموحد للاتصال من جميع الدول وهو: (GSM 0088216101092).

اشترك بمسابقة الحلم الجديدة Dream 2022 مع مصطفي الأغا للفوز بجائزة النصف مليون دولار
رقم مسابقة الحلم للاشتراك في سحب رمضان بقيمة 500.000$| وأسماء الفائزين

أرقام جميع الدول

أرقام مسابقة الحلم من مصر:
Etisalat 95450
Vodafone 95450
Orange 95450
  • أرقام مسابقة الحلم من الأردن:
    Orange 98880
    Umniah 98858
    Zain 98858 70
  • أرقام مسابقة الحلم من فلسطين:
    Jawwal 1623
    Wataniya 6750
  • أرقام مسابقة الحلم من سوريا:
    MTN 1736
    Syriatel 1736
  • أرقام مسابقة الحلم من موريتانيا:
    Mauritel 1559
  • أرقام مسابقة الحلم من المغرب:
    Inwi 9669
    Orange 9669
  • أرقام مسابقة الحلم من تونس:
    Tunisie Telecom 85988
    Ooredoo 85988
    ORANGE 85988
أرقام مسابقة الحلم من البحرين:
Batelco 94000
VIVA 98885
VIVA 98885
Batelco 94000 		أرقام مسابقة الحلم من السعودية:
Mobily 650444
Zain 755505
Zain 755505
Mobily 650444
LEBARA 313131
Virgin Mobile 300300
Thuraya 0088216101074
أرقام مسابقة الحلم من عُمان:
GSM 90434 		أرقام مسابقة الحلم من العراق:
Asiacell 2266
Korek 2180
Zain 2833 1200
أرقام مسابقة الحلم من الكويت:
Zain 96922
VIVA 50640
GSM 4141
gsm 4141 		أرقام مسابقة الحلم من الإمارات:
Etisalat 6070
Du 3636

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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