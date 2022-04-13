رقم مسابقة الحلم للاشتراك في سحب رمضان بقيمة 500.000$| وأسماء الفائزين

تستعد مسابقة الحلم في نسختها الجديدة 2022، للسحب على أكبر جوائز لها حتى الآن، بقيمة نصف مليون دولار أمريكي، وجائزة منزل الأحلام بقيمة 250 ألف دولار، وسيتم السحب عليهم واختيار الفائز بهما من بين المشتركين الذين يواصلون المشاركة خلال الوقت الجاري عبر الطرق الأساسية، وعبر رقم المسابقة.

أسماء الفائزين 2022

تُقدر قيمة جوائز مسابقة الحلم هذا العام 2022 بمبلغ 3.5 مليون دولار أمريكي، يتم توزيعها عدد مختلف من السحوبات، تم حتى الآن إجراء السحب على جائزتين، فاز بالجائزة الأولى المواطن السعودي “حامد أحمد اللحياني” في سحب 24 فبراير الماضي، وتمكن من الفوز بجائزة تبلغ قيمتها 150 ألف دولار أمريكي، وكان حلمه وقتها (بناء مسجد، بناء منزل، الزواج)، في حيت تمكن المواطن “عيسى بن عايل بن راشد الفارسي” من الفوز بالجائزة الثانية التي كانت بنفس القيمة أيضًا، وتم إجراء السحب عليها في 24 مارس الماضي، وكان حلمه (تأمين مستقبل أولاده – علاج).

رقم مسابقة الحلم

لابد من الحصول على رقم مسابقة الحلم من بلدك للتواصل والاشتراك في المسابقة، ويتم ذلك من الحصول عليه من خلال الجدول التالي، وفي حالة عدم العثور على اسم بلدك، يُمكن التواصل والاتصال من خلال الرقم الدولي الموحد للاتصال من جميع الدول وهو: (GSM 0088216101092).

أرقام جميع الدول