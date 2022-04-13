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تواجه ربات البيوت متاعب متعددة فى تنظيف السجاد وإزالة البقع الموجودة به وخاصة إذا كان البيت به اطفال يسببون العديد من البقع ولن تستطيع جميع السيدات غسل السجاد دائما ولا يحبذ ترك بهذا الشكل وهو ملئ بالبقع لأنه يكون سبب إحراج أمام الزوار. الملح لتنظيف السجاد بدون قطرة ماء حيث أنه تبحث العديد من السيدات على حلول سريعة وسهلة لتنظيف السجاد ولكن العديد منهم انبهر عندما عرفوا أن الملح تأثير فعال فى إزالة البقع .

والملح أيضا يستطيع إزالة البقع حتى وإن كانت قديمة ومتراكمة منذ فترة.

كما يستطيع الملح التخلص من الروائح الكريهة العالقة بالسجاد ويعطيها رائحة عطرة.

عند غسل السجاد بالملح يقوم الملح بالقضاء على الفيروسات والجراثيم الموجودة داخل السجاد.

غسل السجاد بالملح يحافظ على سلامة الأطفال والكبار داخل المنزل لأن السجاد المتسخة والموجود به البقع يسبب الأمراض ومن

الممكن أن يكون سبب لجذب الحشرات ومنها النمل وخاصة أن كانت البقعة بقعة عصير او أى مشروبات أخرى بها السكر. كيفية غسل السجاد بالملح توجد عدة طرق مختلفة وذلك لتطبيق الملح على السجاد لإزالة البقع.

حيث يمكن وضع السجادة في مكان بعد تنظيفه من لعب الأطفال والطعام وغيره.

كما أنه ينظف السجادة جيدا باستخدام المكنسة الكهربائية جيدا للتخلص من اى أتربة أو وبر أو شعر حيوانات وغيره من المواد العالقة.

توضع السجادة على الأرض ويتم رش الملح على السجادة بالكامل ويترك ليلة كاملة .

فى الصباح يتم فرد السجادة باستخدام فرشاة ناعمة.

كما أنه لا بد من شفط بقايا الملح بالمكنسة الكهربائية .

كما يمكن غسل بقع السجاد فيما بعد بالملح بوضع الملح على البقعة فقط وفركها جيدا ثم يشفط الملح. عمر شويل - جدة أحصلى على سجادة جديد ونظيفة باستخدام الملح فى خمس دقائق - ثقفني

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