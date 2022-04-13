نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف احدث عروض العثيم الاسبوعيه 13 مارس 2022 في شهر الخير عروض العثيم غير في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد عروض العثيم الاسبوعيه من اهم العروض في المملكة العربية السعودية حيث تعد من العروض المميزة للغايه والتي تقدم افضل وأجود أنواع المنتجات والسلع الغذائية والرمضانية أيضا بخصومات تصل إلي نصف الثمن في كافه المتاجر والأسواق في جميع المدن جده ومكه والرياض والسدحان حيث يستمر هذا العرض المميزة لسبع أيام فقط فسارعوا قبل انتهاء عروض العثيم الاسبوعيه وانتهاء هذا العرض الذي لا يقبل المنافسة.

عروض العثيم الاسبوعيه

تقد عروض العثيم جميع ما يحتاج إليه كل منزل في شهر رمضان من سلع غذائية مختلفه حيث تتضمن جميع أنواع اللحوم والمكسرات والحلويات الشرقية وأيضا البقوليات بخصم يصل إلى 50% فقط في شهر الخير عروض العثيم غير هذا هوا شعارها كما تحتوي علي كافه أنواع الملابس ومستحضرات التجميل والأدوات المنزلية والكهربائية حيث تشمل الخلاط الكهربائي وأيضا الشاشات التليفزونيه والجوالات بمختلف أنواعها.

مجله عروض العثيم الاسبوعيه

تشمل مجله العروض الخاصة بعبد لله العثيم جميع المنتجات من مساحيق وجميع أنواع المعقمات أيضا كما تحتوي علي كافه أنواع المشروبات الغازية والعصائر الطبيعيه والتمر بكافه أنواعه والذي يعد وجبه أساسية أثناء الإفطار كل ذالك تجدونه مرفق ضمن الصور التي بداخل المجله والتي نقدمها لكم من خلال هذا المقال الذي يحتوي علي كافه ما تحتاجون إليه لذالك لا تفوتكم هذه الخصومات المميزة من عروض العثيم الاسبوعيه.

تقدم عروض العثيم قمرالدين وأيضا الزبيب الأصفر وجوز الهند الطبيعي واللوز بسعر 32.95 ريال سعودي كما تحتوي أيضا عين الجمل والعدس والليمون المجف السميد الخشن والقشطه الطازجة وأيضا الأرز البسمتي والشاي وجبن المراعي بسعر 28.95 ريال سعودي وسكويت ساندويتش بالكريمة وأيضا سمن بنكهة الزبدة مازولا 2 لتر وشعيرية سريعة التحضير إندومي ومكرونة الاسباغيتي فرشلي.

كما تقدم ايضا جميع انواع الفواكه الطازجة حيث تحتوي علي الكمثري والرمان الهندي وكيوي أفريقي والتفاح الأصفر ومانجو بسعر 7.95 ريال سعودي فقط والخس اليس والملفوف بسعر 2.95 ريال سوديوخس لولو وشمندر والليمون الأصفر وزنجبيل بسعر 5.95 ريال سعودي فقط وجزر طازج كيس بسعر 3.95 ريال سعودي فقط وتورتيلا شيبس مستر فرسد وشوكو كوكيز الأصلي امريكانا وكافه أنواع الخضروات أيضا.

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