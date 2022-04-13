نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصنع المعجزات ..اقطع ليمونة وسط المطبخ وضع الملح عليها لهذا السبب وراقب النتيجة الخيالية سبحان الله في المقال التالي

عمر شويل - جدة تصنع المعجزات ..اقطع ليمونة وسط المطبخ ، تريد كل ربة منزل أن تحصل على مطبخ نظيف خالي من الجراثيم والبكتيريا لأن المطبخ من الأماكن الهامة جداً في كل بين بداخلها يتم تحضي الأطعمة ولابد من أن يتم تجهيزها في مكان نظيف تماماً خالي من الأوساخ والجراثيم وكذلك الروائح الكريهة التي تصي في بعض الأوقات في فصل الصيف نظراً لارتفاع حرارة المكان وتسبب تلك الروائح إزعاج كبير لكل ربة منزل.

تصنع المعجزات ..اقطع ليمونة وسط المطبخ

يوجد الكثير من طرق استخدام الملح والليمون لتنظيف المطبخ والتخلص من الزيوت والأوساخ والروائح الكريهة، والليمون من المواد الحمضية التي تساهم في القضاء على الروائح الكريهة بالإضافة إلى أنه يقوم بتدمير البكتيريا والجراثيم التي تتكون على سطح المطبخ.

كما أن أغلب المنتجات التي تستخدم في التنظيف بالوقت الحالي المضاف لها الليمون كأحد العناصر الأساسية التي تحارب البكتيريا والجراثيم ويوجد الكثير من الطرق الذي يستخدم بها الليمون والملح في التنظيف وخلافه.

طريقة إعداد معقم الليمون والملح

يمكن أن يستخدم الليمون الحامض في تحضير واحد من المعقمات المنزلية فقط قومي سيدتي بعصر 3 حبات من الليمون وضعيه داخل زجاجة متوسطة الحجم ثم يضاف لها صابون تنظيف الصحون وملح البحر وقلبي المكونات مع بعضها، ومن ثم يتم استعمال الخليط لتنظيف جميع أركان المنزل فلا يقتصر استعمال الخليط على تنظيف المطبخ فقط بل في جميع أعمال التنظيف المنزلية.

ملح الليمون لتنظيف عيون البوتاجاز

قومي سيدتي بتجميع عيون البوتاجاز في إناء عميق يضاف له كمية من الماء اساخن ويضاف لها صابون غسيل الصحون ومن ثم يضاف له ملح الليمون وتركي به العيون وانتظري لمدة ساعة على الأقل، ومن ثم يتم فركها وغسلها تحت الماء الجاري وسوف تجدين أنها لامعة.

ملح الليمون وتنظيف السيراميك

لو كنت تعاني من اسمرار الفواصل التي توجد بين السيراميك التي تعتمد على استعمال خليط ملح الليمون وصودا الخبز ثم يتم نثر الخليط من على الفواصل وانتظري لمدة 30 دقيقة، ومن ثم يتم استخدام فرشاة خشنة لدعك الفواصل وسوف تكون ناصعة البياض.

إذا قومتي بتحضير هذا الخليط عليك بارتداء قفازات لحماية اليدين من أن تتحسس بالخليط.