ملعقتي السحرية لتنظيف سيراميك المطبخ والحمام وإزالة البقع والاصفرار في دقائق هيرجع جديد لانج ولامع زى المراية

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عمر شويل - جدة ملعقتي السحرية لتنظيف سيراميك المطبخ ، تنظيف سيراميك المطبخ والحمام من أصعب مهام التنظيف الذي تقوم بها معظم سيدات المنازل تحديداً عند اقتراب الأعياد والمناسبات السعيدة حيث أن جميع الأهل والأحباب يقوموا بزيارة بعضهم البعض، ويجب أن تكون المنازل نظيفة تماماً خالية من الأتربة والأوساخ والدهون والزيوت، لذلك أنت بحاجة إلى استعمال خلطات تنظيف قوية جداً تعمل على إزالة الدهون والأوساخ بسرعة وبكل سهولة دون بذل الكثير من المجهود.

ملعقتي السحرية لتنظيف سيراميك المطبخ

يعد المطبخ والحمام من أكثر الأماكن في المنزل استخداماً وخاصة المطبخ ونجد بعد فترة يتراكم على السيراميك الخاص به الدهون والزيوت سواء على الجدران أو حتى الأرضيات ولكي تحافظين على شكله يمكنك تنظيفه بشكل مستمر بواسطة المكونات الطبيعية البديل الأفضل للمكونات الكيماوية الضارة ومنها التالي:

يعتبر الاعتماد على استعمال صودا الخبز من أفضل الحلول الطبيعية لتنظيف السيراميك من البقع والزيوت وكافة أنواع الأوساخ ويمكنك أن تستخدمينه بهذا الشكل:

قومي بخلط 2/1 كوب صودا الخبز مع 2 لتر ماء وضعي المزيج في زجاجة رشاش.

ثم يتم البدء في استخدامها لرش السيراميك وتركيه قليلاً ثم يتم مسحه بقطعة نظيف من الإسفنج.

ومن بعدها يتم استعمال قطعة قماش نظيفة للتخلص من بقايا الخليط نهائياً.

الخل

يعد الخل من المكونات الطبيعية التي يمكنها أن تقوم بتطهير الأسطح والأرضيات وتقضي على الميكروبات والفيروسات، بالإضافة إلى إزالة الدهون والأوساخ ويتم استخدام الخل في تنظيف السيراميك بتلك الطريقة:

في زجاجة بخاخ قومي بوضع 2/1 كوب من الخل الأبيض مع 2/1 كوب من الماء.

قومي برج الزجاجة جيداً بعد غلقها ويتم رشها على الجدران والأرضيات المراد تنظيفها.

يتم ترك الخليط على السيراميك ويتم فركه بعد ذلك بقطعة من الإسفنج نظيفة ثم يتم إزالته بقطعة نظيفة من القماش.

يفضل أن تستخدمين هذا المزيج بشكل منتظم حتى يصبح السيراميك نظيف تماماً.

نصائح تهمك لتنظيف السيراميك

يمكن أن تتبعين هذه النصائح للحصول على سيراميك نظيف خالي من الزيوت والدهون: