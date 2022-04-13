نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجهيزات العيد.. تنظيف وتلميع الستائر بدون فك وهي في مكانها وإعادتها جديدة لانج بالخلطة السحرية الجبارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تجهيزات العيد.. تنظيف وتلميع الستائر بدون فك ، نلاحظ أن معظم السيدات عند بداية شهر رمضان الكريم تبدأ بالبحث عن طرق تساعدهم على تنظيف وتلميع السجاد والستائر والكنب والحوائط وكل ركن في المنزل لاستقبال عيد الفطر، فمن عادات أغلب ربات المنازل تنظيف البيوت قبل هذه المناسبات السعيدة لكي يستقبلوا الأهل والأقارب والأحباب بمنازل في غاية النظافة، ولكنك بحاجة إلى بعض الطرق الآمنة التي تساهم في تنظيف الستائر وجعلها نظيفة خالية من الأتربة والبقع دون أن تتحرك من مكانها.

تجهيزات العيد.. تنظيف وتلميع الستائر بدون فك

نقدم لكم بعض من الطرق الطبيعية التي تساعد على تنظيف الستائر من الأوساخ وجعلها نظيفة وذات رائحة عطرية مميزة ومن ضمن هذه الطرق التالي:

تنظيف الستائر بالكربونات الصوديوم والخل والصابون

تعد من الطرق الفعالة والتي لها تأثير فعال على البقع والأوساخ فهي تنظيفها بعمق شديد ويمكن أن يستخدم هذا الخليط في تنظيف السجاد والكنب ويتم استخدامها كالآتي:

المكونات:

1 كوب منعم أقمشة.

1 ملعقة كبيرة بيكربونات الصوديوم.

2 ملعقة صابون.

3 ملعقة خل.

طريقة الإعداد:

في وعاء اخلطي المكونات مع بعضها.

ثم ضعيه في زجاجة بخاخ وابدئي في رش الخليط على الأماكن المتسخة مع التركيز على البقع.

عليك الانتظار لمدة 20 دقيقة ثم يتم استعمال قطعة قماش نظيفة لفرك الستائر وإزالة الخليط والبقع.

مع الاستخدام المستمر سوف تلاحظين الفرق الكبير لاسترجاعها جديدة مرة أخرى.

تنظيف الستائر بالليمون وصودا الخبز

يعد من الخلطات الجيدة التي تزيل البقع سريعاً ولا تترك أي أثر على الستائر أو المفروشات ويستخدم بخطوات سهلة وبسيطة ومنها:

المكونات:

1 كوب صودا الخبز.

4/1 كوب عصير الليمون.

مقدار ماء.

فرشاة ناعمة.

طريقة الإعداد:

أولاً يجب أن يتم إزالة الأتربة عن الستائر يمكن شفطها بالمكنسة الكهربائية.

ثم يتم إحضار وعاء يوضع به عصير الليمون وصودا الخبز واخلطيهم جيداً.

قومي بغمر فرشاة ناعمة في الخليط ثم يتم دعك الستائر بالخليط بواسطة الفرشاة حتى يتم التخلص من الأوساخ والبقع نهائياً.

ثم عليك الانتظار حتى تجف واحرص على فتح النوافذ والشبابيك للتهوية.

ولكن من الأفضل أن يتم تنظيف الستائر كل أسبوع بالمكنسة الكهربائية حتى لا تتراكم عليها الأتربة ويصعب تنظيفها بعد ذلك.