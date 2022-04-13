نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم مول الجديدة بأسعار مذهلة لا تفوتك othaim mall offers في المقال التالي
تتجدد عروض العثيم في أسبوع آخر على كافة أنواع المنتجات من الأغذية الطازجة والمجمدة وأنواع مختلفة من المعلبات، بالإضافة إلى ما تقدمه أسواق العثيم من تخفيضات كبيرة في قسم العناية الشخصية للكبار والأطفال على حد سواء، كما تقدم خصومات متنوعة على العديد من الأجهزة الالكترونية والجوالات، فضلاً عن منتجات العناية بالمنزل على اختلاف أنواعها، وتبدأ العروض من يوم الأربعاء الموافق 13 أبريل وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 19 من نفس الشهر، دعماً من العثيم مول لكافة المتسوقين من أبناء الشعب السعودي والمقيمين خلال أيام شهر رمضان المبارك، كما تعرض أسواق العثيم عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أسئلة يومية يجري عليها السحب بواقع رابحين كل يوم لمن يجيب الاجابة الصحيحة بحيث يكون مجموع الرابحين في نهاية الشهر ستين رابح.
عروض العثيم
- احصل على حبة سعة 11 لتراً من قدر ضغط مستر كوك الشهير مقابل 99 ريال بدلاً من 150 ريال، ووفر مبلغ 51 ريال سعودي; أو اشتري حبة سعة 9 لترات بسعر 79 ريال بدلاً من 125 ريال واحصل على توفير 46 ريال.
- مقابل 199 ريال فقط بدلاً من 289 ريال وفر مع أسواق العثيم واحصل على طقم كامل من قدور برايت هوم رخام مكون من عشر حبات.
- احصل على طقم مقلاة رويال فورد 2 حبة بالإضافة إلى هدية بسعر 44.95 ريال بدلاً من 75 ريال.
- كرسي رحلات مع حامل سعر الحبة 99 ريال بدلاً من 135 ريال.
- احصل على مضخة سفاري الكترونية مقابل 26.95 ريال للحبة بدلاً من 36.95 ريال.
العثيم مول
- دجاج ساديا بدون أحشاء وزن الحبة 1100 جرام احصل عليها بسعر 17.25 ريال فقط بدلاً من 20.95 ريال.
- حضري اشهى الوصفات المختلفة والمميزة من صدور دجاج ساديا وزن الكيس 2.5 كيلو مقابل 76.95 ريال بدلاً من 91.95 ريال.
- سمن الزبدة النقي المراعي وزن 400 جرام مقابل 20.95 ريال بدلاً من 24.95 ريال.
- كريمة المراعي الطبخ الجديد سعة 500 مل سعر الحبة 9.95 ريال بدلاً من 16 ريال للحبة.
أسواق العثيم
- اشتري كيس من الرمان (حب) أو مانجو ألفونسو مجمد مقابل 13.25 ريال للحبة.
- عجينة السنبلة سبرينج رول وزن 160 جرام مقابل 3.5 ريال للحبة بدلاً من 5.5 ريال.
- خضار مشكل فاصوليا أو بازلاء وزن الكيس 400 جرام مقابل 5.25 ريال بدلاً من 7.5 ريال سعودي.
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