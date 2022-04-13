شوف مجلة عروض بنده اليوم الأربعاء 12 رمضان 1443 في السعودية Panda daily offers 70 ألف سلعة في انتظارك

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عمر شويل - جدة تستحوذ عروض بنده اليوم الأربعاء 12 رمضان 1443 الموافق 13 أبريل 2022 في السعودية على اهتمام كبير من الكثير من المواطنين والمواطنات خاصة ربات المنزل للاستفادة من تنزيلات بنده الأسبوعية وعروض بنده اليومية التي يقدمها لعملائه في الخبر وبريدة والرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وغيرها من المدن السعودية لكافة العملاء إضافة إلى امتلاكه أسطول ضخم من سيارات ودرجات الشحن والتوصيل للمنازل بأسرع وقت كونه يضم نحو 600 سيارة موزعين في كافة أنحاء المملكة ما يزيد من سرعة عمليات التوصيل ما بين منتجات غذائية ولحوم وجبن مختلفة الأنواع ومخبوزات وشوكولاتة ومشروبات غذائية وأدوات ووسائل التنظيف وأجهزة إلكترونية وجوالات وغيرها من المنتجات المختلفة التي تصل لنحو 70 ألف سعلة.

عروض بنده اليوم الأربعاء 12 رمضان 1443

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مجلة عروض بنده اليوم في السعودية

وتتضمن مجلة عروض بنده اليوم في السعودية نحو 40 صفحة تحوي بداخلها المئات من المنتجات المختلفة التي تشملها العروض من بينها عروض بنده اليوم الأربعاء 12 رمضان على اللحوم وكتف خروف نعيمي، وسيقان دجاج التنمية زنة 450 جرام، وفخد خروف روماني ونعيمي.

كما تتضمن عروض بنده اليوم التخفيض على جبن هايلاند قريش قليل الدسم ، وجبن إسكندراني، ودجاج البشاير الطازج، والسلمون النرويجي والزبيب الذهبي والقشطة الطازجة.

وتقدم عروض بنده اليوم في السعودية تخفيضات على الجبن بكافة أنواعها مثل فريكو الهولندية، وموتزرلا، وجبنة السنبلة قشقوان، وجبنة فيتا غنم فالبريسو.

عروض بنده اليوم على المخبوزات

وتحتوي عروض بنده اليوم على المخبوزات مثل ميني كب كيك المشكل، وعجينة السمبوسة بالزيت زنة 2 كليو، وعبوة كرواسون كاكاو وفانيلا، وعبوة شابورة قراميش وزنها 375 جم أصلية وعبوة كب كيك بحشوة الشكولاتة والكراميل، وعبوة كرواسون الجبنة لوزين. إضافة إلى قسماط الخبز الطازج فوشية وزنه 400جم، كرواسون فرنسي طازج بالجبنة.