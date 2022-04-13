شوف عروض قيمة من lulu الشرقية على مستلزمات رمضان المتنوعة بأسعار خاصة

الكثير منا يبحث من بين العروض عن أفضلها من حيث جودة وأسعار والتي تقدمها جميع الأسواق المشهورة، تتصدر أسواق Lulu Saudi Hyper Markets قوائم أكبر الأسواق التجارية التي تسعي بتقديم أقوي العروض بجميع أقسامها تقدم لعملائها أقوي توفير يصل حتي 4397 ريال على مستلزمات شهر رمضان المبارك، ويتوافر بهذه المجلة بعروض مميزة وحصرية يتراوح أسعارها بين 10 ريال، 20 ريال، 30 ريال، ويستمر لمدة أربع أيام، بفرع الشرقية.

عروض قيمة من lulu الشرقية على مستلزمات رمضان المتنوعة بأسعار 10، 20، 30 ريال

توفر بجميع الفروع يومياً بأكثر من 70 نوعاً من الأسماك الطازجة المختلفة، كما توفر لحوم محلية وهندية وأثيبوبية، وتقدم تشكيلة متنوعة من المعجنات والحلويات، ولعشاق الآكلات السريعة الطازجة تقدم لكم وجبات أفطار لذيذة متنوعة، كما يوجد أيضاً بالعرض مجموعة كبيرة ومختلفة من الدجاج المجمد، يستمر العرض لمدة أربع أيام بتاريخ 13 أبريل حتي 19 أبريل أو حتي نفاذ الكمية.

مستلزمات رمضان من أسواق lulu الشرقية متوفرة لمدة 4 أيام

روبيان مزارع طازج سعر الكيلو 20.00 ريال بدلاً من 26.95 ريال، وفر 6.95 ريال.

لحم جمل بالعظم سعر الكيلو 20.00 ريال بدلاً من 33.90 ريال، وفر 13.90 ريال.

بصل متوسط سعودي 4 أكياس، بسعر 10.00 ريال بدلاً من 25.50 ريال بدلاً من 25.50 ريال، وفر 15.50 ريال.

علبة مسحوق غسيل برسيل وزن 2.50 كيلو متنوع، متاح شراء قطعة واحدة لكل عميل بسعر العرض 15.00 ريال بدلاً من 31.50 ريال، وفر 16.50 ريال.

تاج الهند أرز بسمتي هندي وزن 5 كيلو، بسعر 30.00 ريال بدلاً 44.95 ريال، وفر 14.95 ريال.

عبوة ترويجية جبنه كريم بوك قابل للدهن قليل الدسم وزن العبوة 500 جرام، 2 عبوة بسعر 20.00 ريال بدلاً من 34.95 ريال وفر 14.95 ريال.

الوطنية دجاج مجمد 2 حبة × 600 جرام، بسعر 15.00 ريال.

عروض الأسماك والمأكولات البحرية الطازجة