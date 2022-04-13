شوف عروض هايبر بنده السعودية هذا الأسبوع وخصومات كبيرة ومميزة

هايبر بنده السعودية يعتبر من أشهر المتاجر، التي يذهب إليها معظم الأشخاص، لأنها تقدم دائما عروض هائلة وخصومات كبيرة على اللحوم والدواجن، وغيرهم من السلع، والأجهزة وكل ما يلزم المنزل، خاصة عند اقتراب شهر رمضان الكريم، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم خلال هذا المقال عروض هايبر بنده السعودية.

عروض هايبر بنده السعودية

كتف خروف نعيمي، وفخذ خروف روماني، وفخذ خروف نعيمي، ودجاج طازج البشاير وزنه كيلو، وسيقان دجاج وزنها 450جم من التنمية، وروبيان مزرعة، وفيليه سلمون، وشعور صغير، وسمك مكرونة، وفيليه قاروص بالجلد، وستيك سلمون نرويجي، وحريد صغير، وشيم، وهامور، وسلمون نرويجي، وقاروص، وسميد خشن إماراتي، ولوز صنبوري، وبن هرري محمص، وعدس أحمر، وهيل امريكي رقم واحد، وزبيب ذهبي، وجبنة حلوم أسترا، وجبن اسكندراني، وجبن قليل الدسم هايلاند قريش، وجبنة إيدام فريكو هولندية، وقشطة طازجة زينة، ولبنة بريزيدين، وجبنة فيتا غنم فالبريسو، وجبنة شيدر أحمر كيريجولد، وجبنة نابلسية مغلية، وبرطمان سائل قصب السكر صباحي وزنه 750جم، وصدر رومي ستربس مدخن بيبي، وجبنة السنبلة قشقوان، وكرواسون فرنسي طازج بالشكولاتة، وعبوة تورتيلا ميني الأمراء.

خصومات هايبر بنده السعودية هذا الأسبوع

كيك انجليزي بالجوز، وكرواسون فرنسي طازج بالجبنة، وميني كب كيك مشكل، وعبوة عجينة سمبوسة بالزيت وزنها 2 كيلو بالزيت، وعبوة كرواسون الجبنة لوزين، وعبوة شرائح سمبوسة وزنها 500جرام فوشية، وعبوة بقسماط الخبز الطازج فوشية وزنه 400جم، وعبوة شابورة قراميش وزنها 375 جم أصلية، وعبوة كرواسون فراولة، وعبوة كرواسون كاكاو وفانيلا، وعبوة كعك الحفلة وزنه 28 جرام سويتز بنكهة الفانيلا، وعبوة كب كيك بحشوة الشكولاتة والكراميل، وعبوة خبز وزنه 700 جرام بالحليب ممتاز، وعبوة تحتوي على 18 علبة من حليب المراعي نجوم، وعبوة لبنة فاخرة وزنها 400جم النراعي، وعبوة تحتوي على ثمانية قطع جبن مثلثات بريزيدن، وعبوة جبنة موزاريلا وقشقوان بريزيدن وزنها 400جم، وعبوة جبنة فالبريسو فيتا الطعم وزنها 200جم، وعبوة جبنة فرنسية من حليب الغنم فالبريسو وزنها 600 جرام، وعبوة كريمة الخفق نادك وزنها لتر، وعلبة جبنة فيتا وزنها نصف كيلو نادك، وعبوة تحتوي على 24 علبة حليب السعودية.