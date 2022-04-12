شوف خصومات مذهلة على الأجهزة والشاشات عروض اكسترا حتى نهاية شهر رمضان

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خصومات اكسترا الكبرى 45% على الأجهزة والشاشات عروض حتى نهاية شهر رمضان، يتوفر ال جي مكيف 18000 وحدة بارد بسعر 2829 ريال بدلاً من 4899 ريال خصم 42% ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 136 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى 3 هدايا مجانية بقيمة 628 ريال، يتوفر كلاس برو مكيف جداري 18000 وحدة توزيع هواء 4 اتجاهات بارد بسعر 1949 ريال بدلاً من 2699 ريال خصم 28% ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 94 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى 2 هدايا مجانية بقيمة 429 ريال ضمن عروض شهر رمضان 2022. خصومات اكسترا الكبرى 45% تتضمن عروض شهر رمضان تخفيضات مذهلة على الشاشات : يتوفر سوني تليفزيون 77 بوصة فائق الوضوح بسعر 12999 ريال بدلاً من 23199 ريال خصم 44%، ضمن عروض شهر رمضان نصف الثمن ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 622 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 999 ريال.

يتوفر سامسونج تلفزيون 75 بوصة فائق الوضوح ذكي بسعر 9999 ريال بدلاً من 17999 ريال خصم 44%، ضمن خصومات الشاشات اكسترا الكبرى ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 478 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 999 ريال.

يتوفر سوني تلفزيون 65 بوصة فائق الوضوح ذكي بسعر 4999 ريال بدلاً من 8499 ريال خصم 41%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 239 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 599 ريال. عروض شهر رمضان الكريم استكمالا لسلسلة تخفيضات اكسترا الكبرى تتوفر عروض مذهلة على المكيفات : يتوفر كلاس برو مكيف جداري 22000 وحدة توزيع هواء 4 اتجاهات بارد بسعر 2499 ريال بدلاً من 3299 ريال خصم 24%، ضمن خصومات اكسترا الكبرى ربع الثمن ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 120 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى 2 هدايا مجانية بقيمة 429 ريال.

يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى جنرال الكتريك مكيف جداري 18000 وحدة بارد بسعر 2699 ريال بدلاً من 3299 ريال خصم 18%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 129 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى 3 هدايا مجانية بقيمة 628 ريال.

يتوفر زامل مكيف شباك 24200 وحدة بارد بسعر 1649 ريال بدلاً من 2599 ريال خصم 37%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 79 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال. عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى تتضمن خصومات اكسترا الكبرى تخفيضات على الثلاجات : يتوفر هايسنس ثلاجة باب جانب باب 4 أبواب 20.5 قدم إستيل بسعر 5289 ريال بدلاً من 6449 ريال خصم 18%، ضمن عروض حتى نهاية رمضان ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 253 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال.

يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى توشيبا ثلاجة 19.6 قدم إنفيرتر باللون الفضي بسعر 3999 ريال بدلاً من 5049 ريال خصم 21%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 192 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال.

يتوفر الزامل مكيف جداري 12000 وحدة حار بارد بسعر 1759 ريال بدلاً من 2549 ريال خصم 31% ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 85 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى 2 هدايا مجانية بقيمة 449 ريال ضمن عروض شهر رمضان الكريم. عمر شويل - جدة خصومات مذهلة على الأجهزة والشاشات عروض اكسترا حتى نهاية شهر رمضان - ثقفني

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