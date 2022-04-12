نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أجدد تنزيلات بنده السعودية طوال شهر رمضان المبارك تصل إلي 70% في المقال التالي
عروض بنده المملكة العربية السعودية، هايبر بنده يكون من إحدى الأسواق المتواجدة في المملكة العربية السعودية وتم تشييده في عام 1979، كما أن هذه الشركة تعتبر من الشركات الكبيرة والهامة المتواجدة في المملكة العربية السعودية حتى أصبح السوق من ضمن الأسواق المالية والتجارية والمركزية، وذلك ليباع كل المنتجات والسلع التي يريدها ويرغب بها كل مواطن في المملكة العربية السعودية إلى أن وفر الهايبر جميع السلع الغذائية والغير غذائية أيضًا.
عروض نصف الثمن هايبر بنده تنزيلات شهر رمضان على الأجهزة الكهربائية والهواتف
عروض بنده السعودية
خصومات بنده من ضمن الأسواق المتواجدة والمتوفرة في كافة المنتجات والمستحضرات التي يرغب بها ويريدها كل شخص في المملكة العربية السعودية، أما أن يكون ذلك من المستحضرات الغذائية والغير غذائية والأجهزة الكهربائية والمنزلية وكذلك الإلكترونية التي يستطيع سوق بنده توفيرها، فيمكن أن يتم المنح والعرض لتلك الخصومات والعروض سواء كانت بالشكل الأسبوعي أو اليومي على كل المنتجات والمستلزمات لكل عملاء السعودية.
تخفيضات بنده الأخيرة
- تنزيلات بنده على كريم الشعر من النوع باراشوت ضد التساقط مقدار 2 * 140 مل يكون بسعر 8.95 بدلًا من 10.95 ريال سعودي.
- 118 مل من زيت الشعر من النوع أرجان المغربي أو جي إكس يكون بسعر 44.95 بدلًا من 59.95 ريال سعودي.
- الصينية المستطيلة من النوع أوفن شيف مقدار 4.8 لتر يكون بسعر 25 بدلًا من 59 ريال سعودي.
- طقم الإبريق والكاسات من النوع باسباتشي يكون بسعر 15 بدلًا من 29 ريال سعودي.
- طقم كاسات الشاي عدد 6 قطع من النوع باسباتشي سعره يكون 5 بدلًا من 10 ريال سعودي.
- طقم كاسات عدد 6 قطع من النوع باسباتشي توليب يكون بسعر 10 بدلًا من 19 ريال سعودي.
- عدد 3 قطع من الطقم الخاص بحفظ الغذاء الغذاء يكون بسعر 14 بدلًا من 21 ريال سعودي.
- طقم الصواني الخاصة بالفرن المربعة عدد اثنان قطعة من النوع بوركام يكون سعرها 20 بدلًا من 39 ريال سعودي.
- سعر الصينية الصغيرة يكون 9 بدلًا من 18 ريال سعودي.
- سلة الغسيل من النوع كوزموبلاست تكون بسعر 35 بدلًا من 46 ريال سعودي.
- سجادة صلاة المناسك تكون بسعر 44 بدلًا من 68 ريال سعودي.
- البطارية AAA دورسل عدد 4 قطع تكون بسعر 25 بدلًا من 36 ريال سعودي.
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