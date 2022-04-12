نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أحدث تنزيلات جرير لشهر رمضان الأسبوع الثاني خصومات اللابتوب والأجهزة اللوحية والجوالات تصل إلى 50% في المقال التالي
عروض جرير المملكة العربية السعودية، تكون مكتبة جرير من أكبر المكاتب الشهيرة التي تتواجد في المملكة العربية السعودية بالأسواق المركزية والمالية، حيث أن المكتبة يكون متواجد ومتوفر فيها كل المتطلبات والاحتياجات التي يرغب بها ويحتاجها كل مقيم في المملكة العربية السعودية، وأيضًا فإن مكتبة جرير استطاعت أن توفر كل الألعاب التي يريدها ويحبها كل طفل مقيم بالمملكة العربية السعودية.
تنزيلات جرير شهر رمضان المبارك خصومات وعروض جوالات تصل إلى 60%
عروض جرير السعودية
خصومات مكتبة جرير تقوم بتقديم أكبر العروض القوية التي تكون مصاحبة للخصومات الرائعة والكبيرة، كما أن تلك المكتبة من ضمن المكاتب التي تختص لبيع كل المنتجات والمستحضرات التي يرغب بها ويحتاجها كل مواطن مقيم في المملكة العربية السعودية، حيث أن مكتبة جرير قد عملت على توفير ومنح هذه العروض والخصومات المقدمة من خلالها بالسعر الذي يتوافق مع كل شخص في السعودية.
تخفيضات جرير اليوم
- تنزيلات جرير على دفتر الكتابة العادي من النوع روكو باللون الأصفر يكون بسعر 2.5 ريال سعودي.
- دفتر الكتابة العادي من النوع روكو عدد 40 ورقة مسطر باللون الأبيض يكون بسعر 3 ريال سعودي.
- يكون سعر دفتر التمارين من مارفل كابتن أمريكا عدد 100 ورقة مسطر باللون الازرق يكون بسعر 9 ريال سعودي.
- المسطرة من النوع وارنر بروس باتمان يكون بسعر 6 ريال سعودي.
- علبة الاكسسوارات من النوع برونتي يكون بسعر 22 ريال سعودي.
- الورق اللاصق من النوع برونتي للملاحظات شكل قلب عدد 100 ورقة باللون الأخضر والأصفر والبرتقالي والوردي يكون بسعر 6 ريال سعودي.
- ورق الملاحظات من النوع روكو اللاصق بالألوان باللون الوردي يكون بسعر 7 ريال سعودي.
- شريط اللصق من النوع براذر TZe الذي يكون خاص لماكينات الطابعة 18 مم الحبر باللون الأسود يكون بسعر 99 ريال سعودي.
- شريط من النوع دايمو يستعمل في الزخرفة والنقش حجم 3 بوصة باللون الأسود يكون بسعر 65 ريال سعودي.
- قلم الطباشير البلاستيكي من النوع روكو عدد 24 لون تكون بسعر 6 ريال سعودي.
- مجموعة ون ستيب تاي دي من توليب عدد 59 قطعة يكون بسعر 129 ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أحدث تنزيلات جرير لشهر رمضان الأسبوع الثاني خصومات اللابتوب والأجهزة اللوحية والجوالات تصل إلى 50% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.