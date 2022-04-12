نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا الكبرى بنصف الثمن على كل الأجهزة مع هدايا مجانية ضمن تنزيلات رمضان في المقال التالي
شركة اكسترا تكون من الشركات المتواجدة بالمملكة العربية السعودية، كما أن هذه الشركة تستمر في القيام بمنح وتقديم أكبر الخصومات القوية معها أروع العروض المذهلة التي تتميز بها شركة اكسترا، وكذلك فإن هذه الشركة قد عملت على عرض ومنح الخصومات القوية والرائعة بالسعر الذي يتناسب ويتلائم مع كل شخص متواجد بالمملكة العربية السعودية، وكذلك فهي من إحدى الشركات المتخصصة لكي يباع كافة الكهربائيات والإلكترونيات الإلكترونيات والكهربائيات بالتجزئة معها الأدوات والأجهزة المنزلية.
عروض اكسترا السعودية في رمضان على الأجهزة الكهربائية والابتوب تصل إلى 50%
عروض اكسترا السعودية
خصومات اكسترا من الشركات المتخصصة في بيع كافة الإلكترونيات التي توفرها شركة اكسترا بالسعر الذي يتناسب ويتوافق مع كل شخص بالمملكة العربية السعودية لكي يحصل كل شخص متواجد بالمملكة العربية السعودية على كل ما يريده ويطلبه سواء كان من الأجهزة الإلكترونية والكهربائية والمنزلية أيضًا، وكذلك فإن شركة اكسترا تكون من الشركات المساهمة التي دخلت للأسواق المالية والمركزية في المملكة.
تخفيضات اكسترا اليوم
- تنزيلات اكسترا على الفرن الكهربائي من النوع نوتري كوك الذكي 1800 واط سعة 30 لتر باللون الفضي يكون بسعر 679 بدلًا من 899 ريال سعودي.
- الفرن الكهربائي سعته 60 لتر من النوع برنسيس 2100 واط مصنوع من الستانلس ستيل يكون بسعر 399 بدلًا من 649 ريال سعودي.
- الفرن الكهربائي من النوع كلاس برو سعة 60 لتر 2000 واط باللون الأبيض يكون بسعر 449 بدلًا من 659 ريال سعودي.
- مضخة المياه المحمولة من النوع فيليبس التي تكون قابلة إلى الشحن بسعر 59 بدلًا من 118 ريال سعودي.
- مبرد المياه من النوع فيليبس الساخن والبارد 500 واط باللون الأسود يكون بسعر 1239 بدلًا من 1549 ريال سعودي.
- برادة الماء التحميل من الأسفل من النوع باناسونيك البارد والحار العادي يكون بسعر 969 بدلًا من 1099 ريال سعودي.
- اسوس جي 35 للألعاب كور اي 7 سعة 2 تيرا 32 جيجا بايت باللون الأسود يكون بسعر 10499 بدلًا من 11799 ريال سعودي.
- شاشة من النوع سامسونج حجمها 49 بوصة فائقة الدقة المنحنية باللون الأبيض تكون بسعر 5399 بدلًا من 7999 ريال سعودي.
- موقد الغاز من النوع لاجيرمانيا فوتورا حجم 80 * 50 سم عدد 5 شعلات للغاز يكوون بسعر 2699 بدلًا من 3599 ريال سعودي.
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