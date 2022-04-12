شوف أقوى عروض لولو هايبر الحصرية والأوفر على أهم السلع الغذائية عروض ال 10 وال 20 وال 30 ريال لا تفوتها LULU

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عروض لولو هايبر ينتظرها الجميع بفارغ الصبر وذلك لأنها تتسم بالجمال والروعة لما يتم تقديمه في متاجرها. فمجلة لولو تمتلئ في هذا الوقت بأفضل الأنواع وأجودها سواء على السلع الغذائية الهامة أو على مختلف الأجهزة المميزة بأسعار لن تجد لها في مثيل في أي مكان في المملكة العربية السعودية. فمناسبة شهر رمضان الكريم تنفرد بتقدم عروض ال 10 ريال وال 20 ريال وال 30 ريال على جميع منتجاتها سواء أكانت سلع أو أجهزة مختلفة لا تفوت هذا العرض المذهل. أقوى عروض لولو هايبر الحصرية والأوفر على أهم السلع الغذائية عروض ال 10 وال 20 وال 30 ريال اشتري روبيان مزارع طازج، للكيلو بسعر 20 ريال بدلاً من 26.95 ريال سعودي، ووفر 6.95 ريال. العرض متاح لمدة أربعة أيام فقط سارع بالحصول عليه. اشتري كيلو من بصل متوسط سعودي، أربع أكياس مقابل 10 ريال بدلاً من 25.50 ريال، وقم بتوفي 15.50 ريال سعودي.

عبوة ترويجية من بوك جبنة كريم قابلة للدهن قليلة الدسم، بوزن 500 جم، احصل على عبوتين بسعر 20 ريال بدلاً من 34.95 ريال سعودي. تخفيضات لولو هايبر العملاقة على الخضراوات والفواكه والجبن خصم 4.75 ريال على تفاح أحمر إيطالي يلة، بوزن 1.5 كيلو تقريبا للسلة، بسعر 10 ريال بدلاً من 14.75 ريال سعودي. جبنة كريمة مضاعفة هولندي، سعر الكيلو 15 ريال بدلاً من 21.95 ريال سعودي.

بيبي مرتديلا دجاج سادة قليلة الدسم، للكيلو مقابل 20 ريال بدلاً من 29.90 ريال، ووفر 9.90 ريال سعودي. عمر شويل - جدة أقوى عروض لولو هايبر الحصرية والأوفر على أهم السلع الغذائية عروض ال 10 وال 20 وال 30 ريال لا تفوتها LULU - ثقفني

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