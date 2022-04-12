شوف أقوى عروض العثيم الترويجية على جميع المنتجات othaim offers

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في هذا الأسبوع تقدم أسواق عبد الله العثيم الكثير من العروض والخصومات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك حيث يمكنك الحصول على جميع احتياجاتك الرمضانية وجميع مستلزمات الأسرة بأسعار تنافسية من أسواق العثيم، حيث يمكنك الحصول على السلع التموينية من الأرز، والسكر، ويمكنك أيضاً الحصول على منتجات الألبان من الجبن، والحليب، والقشطة، واحصل على اللحوم، وأكياس الدجاج، والفاكهة الطازجة، وأكياس الخضروات، والحلويات الرمضانية، والكثير من العروض الأخرى التي يمكنك الحصول عليها عند زيارة أسواق عبد الله العثيم، تابع السطور القادمة للتعرف على تفاصيل العروض. عروض العثيم احصل على مرطبان من مربى حلواني وزن 400 جرام مقابل 6.95 ريال سعودي بدلاً من 12.95 ريال.

عبوة من حليب نيدو المدعم بودرة وزن 1950 جرام مع 10% خصم سعر الحبة 52.95 ريال بدلاً من 71.05 ريال سعودي.

جبن المراعي طعم قشطة وزن 900 جرام عبوة ترويجية ضمن عرض خاص يحتوي على مرطبانين مقابل 28.95 ريال بدلاً من 51.5 ريال.

أرز ملك الأرز سيلا بسمتي هندي مزة وزن الكيس عشرة كيلو جرام مقابل 52.95 ريال بدلاً من 77.75 ريال. أسواق العثيم احصل على قطاعة خضار كينوود واحصل على وعاء إضافي مجاناً سعر الجهاز 89 ريال بدلاً من 179 ريال بخصم قدره 90 ريال سعودي.

اشتري طقم قدور كيتشنجر جرانيت مكون من 12 حبة مقابل 185 ريال للطقم كاملاً.

طقم قدور كاسا بونيتا مكون من ثماني حبات بسعر 239 ريال بدلاً من 435 ريال.

مكنسة جيباس الكهربائية برميل بقوة موتور 2300 وات، احصل عليها مقابل 179 ريال فقط بدلاً من 289 ريال ووفر مبلغ 110 ريال سعودي.

غلاية مياه فيليبس سعة 1.7 لتر مقابل 69 ريال للحبة بدلاً من 119 ريال.

قدر كاسا بونيتا سعر الحبة مقاس 20 سم بسعر 62 ريال. العثيم مول اشتري حبة واحصل على الثانية مجاناً من كاستر جرينز بودرة وزن الحبة 450 جرام مقابل 7.5 ريال بدلاً من 15 ريال للحبة.

لوز نيء سعر الكيلو 29.95 ريال بدلاً من 49.95 ريال.

كيلو جبن هنغاري بسعر 13.95 ريال بدلاً من 21.95 ريال سعودي.

احصل على كرتون من التمر السكري مقابل 43.95 ريال بدلاً من 59.95 ريال.

مفروم بقر برازيلي مبرد سعر الكيلو 26.95 ريال.

تمر خلاص الاحساء مكنوز وزن كيلو جرام مقابل 6.95 ريال سعودي. عمر شويل - جدة أقوى عروض العثيم الترويجية على جميع المنتجات othaim offers - ثقفني

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