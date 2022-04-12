نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى خصومات هايبر بنده السعودية هذا الأسبوع في المقال التالي

في هذا الأسبوع يقدم هايبر بنده الكثير من العروض والخصومات المميزة والحصرية، حيث قام بتقديم خصومات على منتجاته التي تتميز بالجودة العالية والتي حصلت ثقة الكثير من العملاء في العديد من الأماكن المختلفة، وقدم هايبر بنده عروض خصومات على الأجهزة الكهربائية، وأواني الطهي، وهواتف المحمول الذكية، وشاشات التلفاز بأحجامها المختلفة، ومنتجات العناية الشخصية، ومنتجات العناية بالأطفال، ومنتجات التنظيف بأقل الأسعار، كما يمكنك الحصول على جميع احتياجاتك الرمضانية، المعلبات، واللحوم الطازجة وأكياس الدجاج، اكياس الخضروات، ومنتجات الألبان، والكثير منا العروض العروض الأخرى التي يمكنك الحصول عليها عند زيارة هايبر بنده. عروض هايبر بنده قم بالحصول على لحم بقري برازيلي مفروم قليل الشحم، بسعر 29.95 ريال سعودي فقط بدلا من 38.95 ريال سعودي للكيلو.

اشتري لحم رستو بقري برازيلي بسعر 38.95 ريال سعودي بدلا من 46.95 ريال سعودي للكيلو.

كما يمكنك الحصول على مكعبات لحم بقري برازيلي قليل الشحم، بسعر 31.95 ريال سعودي بدلا من 39.95 ريال سعودي للكيلو.

احصل أيضا على لحم جمل بدون عظم بسعر 44.95 ريال سعودي فقط بدلا من 59.95 ريال سعودي للكيلو.

قم بالحصول على برغر دجاج بالبقسماط حلواني بوزن 670 جرام، بسعر 18.95 ريال سعودي بدلا من 27.50 ريال سعودي للحبة. عروض بنده الأسبوعية استمتع بالطعم اللذيذ للحلاوة الطحينية بشراء حلاوة طحينية سادة حلواني وزن 500 جرام مقابل 14.95 ريال بدلاً من 20.95 ريال سعودي.

اشتري أربع حبات من طحين فاخر البيكر وزن الكيس كيلو جرام مقابل 13.95 ريال بدلاً من 23.80 ريال

مسحوق غسيل مركز اريال وزن 6.25 كيلو أو 7 كيلو جرام مقابل 66.95 ريال بدلاً من 126.95 ريال.

أرز سيلا بسمتي الوليمة وزن 10 كيلو جرام مقابل 58.95 ريال للحبة بدلاً من 82.95 ريال سعودي.

زيت زيتون للطبخ عافية زجاجة سعة لتر بسعر 14.95 ريال بدلاً من 26.95 ريال. تخفيضات بنده قلاية فيليبس لقلي البطاطس والأطعمة المختلفة بدون زيت بطريقة صحية آمنة احصل عليها مقابل 299 ريال سعودي بدلاً من 599 ريال.

اشتري خلاط سينكور سعة الدورق 1.75 لتر مقابل 69 ريال بدلاً من 189 ريال.

احصل على خلاط كليك أون بقوة موتور 350 وات مقابل 69 ريال فقط بدلاً من 89 ريال.

قطاعة مولينكس الكهربية لتقطيع الخضراوات بسعر 79 ريال بدلاً من 169 ريال. عمر شويل - جدة أقوى خصومات هايبر بنده السعودية هذا الأسبوع - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أقوى خصومات هايبر بنده السعودية هذا الأسبوع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.