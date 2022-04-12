شوف خصومات بنده الشهرية خصزمات شهر ابريل 50% علي كل المنتجات تسوق الآن

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خصومات بنده الشهرية، هايبر بنده يكون متواجد ومتوفر فيه أكبر وأقوى العروض الرائعة ومعها الخصومات المذهلة وذلك يتم حدوثه باستمرار، كما أن الهايبر يقوم بتقديم وعرض هذه الخصومات والعروض سواء كانت أسبوعية أو يومية إلى كل زبائن هايبر بنده، حيث أن العديد من المواطنين المقيمين بالمملكة العربية السعودية ينتظرون الخصومات الكبيرة والقوية التي يقوم الهايبر بتوفيرها بسعر متناسب مع كل فرد.
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خصومات بنده الشهرية
تكون شركة بنده من ضمن الشركات التي تم بنائها في عام 1970 فهي من الشركات التي تتواجد بالمملكة العربية السعودية، وكذلك أصبحت الشركة من الشركات المتخصصة بالسوق التجاري وهذا لبيع كافة المنتجات والمستلزمات الغذائية والغير غذائية أيضًا، وبذلك تم انتشارها بصورة كبيرة إلى أن صارت من الشركات الشهيرة في ذلك المجال عند توافر العديد من المجموعات المتخصصة في صافولا والتي كانت تستحوذها من نهاية القرن رقم عشرين إلى ذلك اليوم.
عروض بنده السعودية
- عروض بنده الأسبوعية أكياس شوربة الشوفان والحب من النوع بهارتي مقدار 220 جرام يكون بسعر 27.95 بدلًا من 39.95 ريال سعودي.
- تخفيضات بنده اليوم سعر الكريم المرطب الوردي من النوع دوف مقدار 4 * 135 مل يكون 17.95 بدلًا من 28.50 ريال سعودي.
- تنزيلات بنده اليومية 12 * 710 مل من شراب التوت فيمتو يكون بسعر 129.95 بدلًا من 204.95 ريال سعودي.
عروض بنده اليوم
- خصومات بنده الأسبوعية 500 مل كريمة الخفق من النوع نادك عدد 1 + 1 يكون بسعر 16.50 بدلًا من 33 ريال سعودي.
- تنزيلات بنده الشهرية 40 * 75 جرام من شوربة الشعيرية المقلية سريعة التحضير من النوع إندومي للكرتون الواحد يكون بسعر 41.95 بدلًا من 48.75 ريال سعودي.
- تخفيضات بنده الأسبوعية 10 + 2 من السكر الناعم نوعه الأسرة يكون بسعر 23.95 بدلًا من 38.25 ريال سعودي.
- عروض بنده الشهرية 200 جرام من الأباريز نوعه إسناد يكون بسعر 11.95 بدلًا من 17.75 ريال سعودي.
خصومات بنده اليومية
- خصومات بنده اليوم شامبو من النوع إلفيف مقدار 600 مل يكون بسعر 17.95 بدلًا من 29.95 ريال سعودي.
- تخفيضات بنده الشهرية منظف نوعه برسيل باور جل مقدار 2.9 لتر يكون بسعر 25.95 بدلًا من 36.95 ريال سعودي.
- تنزيلات بنده الأسبوعية 40 * 330 مل من المياه نوعها صفا للكرتون الواحد تكون بسعر 15.95 بدلًا من 20.25 ريال سعودي.
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