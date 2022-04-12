شوف عروض لولو هايبر ماركت الرمضانية تقدم أقوى الصفقات الأسبوعية

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عروض لولو هايبر ماركت الرمضانية تقدم أقوى الصفقات الأسبوعية على السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية المتنوعة، بالإضافة إلى عروض قيمة على الأدوات المنزلية من أدوات المطبخ والمائدة التي لا غنى عنها في كل بيت، مع العلم أن هذه العروض متوفرة من خلال جميع فروع شركة لولو هايبر ماركت للبيع بالتجزئة والتسويق والمنتشرة في المنطقة الشرقية، كما يمكنكم الشراء أون لاين والاستفسار عن كرتونه مستلزمات رمضان التي تقدمها لولو هايبر ماركت لعملائها القيمين بأوفر الأسعار والتي يمكنك إهدائها لأحبابك أو حتى كمساعدة لأسرة محتاجه في هذا الشهر الكريم، وكل عام وانتم بخير. أقوى عروض لولو هايبر ماركت الرمضانية للسلع الغذائية المتنوعة: العائلة أرز أبيض بسمتي وزن الكيس 10 كيلو جرام بسعر 64.95 ريال سعودي بدلاً من 87.75 ريال.

عرض الأسرة سكر ناعم وزن الكيس 10 كيلو جرام بالإضافة إلى واحد كيلو جرام مجاناً بسعر 24.95 ريال سعودي بدلاً من 34.95 ريال.

الصافي حليب طويل الأجل كامل أو منزوع الدسم بسعر 43.95 ريال سعودي للكرتونة بها 12 حبه بدلاً من 59.50 ريال.

الشفاء عسل طبيعي وزن البرطمان 500 جرام بسعر 22.95 ريال سعودي بدلاً من 42.50 ريال.

وأقوى العروض على تونو شراب مركز بعدة أطعمة متنوعة بسعر 9.95 ريال سعودي للحبة بدلاً من 16.95 ريال. عرض لولو فاصوليا مطبوخة أو فول مدمس أو حمص بسعر 10.95 ريال سعودي للعرض بدلاً من 12.95 ريال.

لولو بسكويت ويفر متنوع بسعر 12.95 ريال سعودي بدلاً من 16.95 ريال. عروض الأدوات المنزلية المتنوعة: تيفال طقم أواني طهي مجموعة مكونة من 12 قطعة بسعر 599 ريال سعودي بدلاً من 1,199 ريال.

برستيج قدر ضغط ستانلس ستيل سعة 5 لتر بسعر 149 ريال سعودي بدلاً من 299 ريال.

شيفلاين مقلاة مقاس 28 سم مع غطاء بسعر 59 ريال سعودي بدلاً من 119 ريال.

وعرض قوي على طقم أواني طهي غير لاصقة من برستيج مكون من 8 قطع بسعر 159 ريال سعودي بدلاً من 319 ريال. وعاء حافظ للحرارة ستانلس ستيل سعة 2.5 لتر بسعر 29 ريال سعودي بدلاً من 49 ريال.

جون لويس طقم فنجان مع الصحن وحامل مكون من 13 قطعة بسعر 65 ريال سعودي بدلاً من 120 ريال.

عرض طقم فناجين قهوة مجموعة متنوعة مكونة من 12 قطعة من هوم بسعر 15 ريال سعودي بدلاً من 19 ريال. عمر شويل - جدة عروض لولو هايبر ماركت الرمضانية تقدم أقوى الصفقات الأسبوعية - ثقفني

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