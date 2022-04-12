جهاز كهربائي ب 70 جنية سبب ارتفاع فاتورة الكهرباء الي 750 جنية اوقفه فورا قبل فوات الأوان

احذر جهاز كهربائي صغير سبب ارتفاع الكهرباء وهذا الجهاز متوفر في مختلف المنازل ويتسبب في مشكلة الارتفاع بفاتورة الكهرباء بشكل مبالغ فيه، وبالنسبة لأهم الخطوات لترشيد استهلاكه سنوافيكم بذكرها من خلال ما يلي، كما أن استعمال الجهاز لا بد وأن يقل إذا أنه على الرغم من كونه صغير الحجم إلا أنه يعد سبب من ضمن الأسباب الرئيسية لسحب كمية وفيرة من الطاقة، وفيما يلي نتعرف بشكل أكبر على هذا الجهاز، وكذلك على أهم الأجهزة والتي لها القدرة أيضا على السحب لكميات طاقة كبيرة، ومنها ما سنقوم بعرض كيفية ترشيد استهلاكه منع لتفاقم مشكلة الارتفاع بالقيم المالية للفواتير الشهري لمرفق الكهرباء.

احذر جهاز كهربائي صغير سبب ارتفاع الكهرباء

جهاز كهربائي صغير يعد سببا لارتفاع الكهرباء وهذا الجهاز هو الكاتيل، ويعتبر الكاتيل جهاز صغير وليست تكلفة شرائه علية، ولن يعج مهدر للطاقة وبشكل كبير، ويرجع السبب في ذلك إلى أن الكاتيل يستهلك كل ساعة تشغيل حوالي ثلاثمئة وات، ولكن التشغيل بالنسبة للكثير من الناس يكون طيلة ساعات اليوم، وهو ما يجعل استخدامه من أقوى ما يسبب ارتفاع الفاتورة لذا من المفضل التقليل من مرات استعمال هذا الجهاز على مدار يوم والتبديل ما بين استعمال الكاتيل واستخدام الطريقة العادية لغلي الماء وإعداد المشروبات بواسطة البوتاجاز.

أجهزة منزلية سبب ارتفاع الكهرباء

التكييف أيضا من الأجهزة الكهربائية والتي من الممكن أن تكون المهدر الأول للطاقة حيث يستخدم أكثر من ألف وثلاثمئة وات في كل ساعة يتم تشغيله فيها.