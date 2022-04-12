دعاء اليوم الثاني عشر من رمضان 2022 دعاء اليوم 12 من رمضان 1443

دعاء اليوم الثاني عشر من شهر رمضان نوفر لكم اليوم من خلال موقع ثقفني أقوي دعاء اليوم الثاني عشر من شهر رمضان المبارك حيث يبحث الكثير من المسلمين يوميا عن ادعية يومية لشهر رمضان المبارك للدعاء بها الي المولي عز وجل والتقرب بهذه الادعية الي الله سبحانه وتعالي فشهر رمضان هو من افضل شهور السنة التي دائما ما ينتظرها كل مسلم لاستغلاله واغتنامه في طاعة الله سبحانه وتعالي والتقرب منة بالصلاة والدعاء.

دعاء اليوم الثاني عشر من شهر رمضان 2022

دعاء يوم 12 من رمضان 1443 قال الله سبحانه وتعالي في كتابة ادعوني استجب لكم وفي شهر رمضان المبارك تكون ابوب السماء مفتوحة لكل مسلم للدعاء والطلب من المولي عز وجل، لذلك يبحث كل مسلم يوميا عن ادعية شهر رمضان المبارك وأفضل الادعية التي يمكنهم الدعاء بها للتقرب من الله تعالي وفي السطور التالية نوفر لكم مجموعة رائعة من أفضل ادعية يوم 12 من شهر رمضان المبارك.

اللهم ارزقني فيه الستر و العفاف، و ألبسني فيه لباس القنوع و الكفاف، و نجني فيه مما أحذر و أخاف، بعصمتك يا عصمة الخائفين.

اللهم إني أسألك فيه الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا.

رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين، ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير.

اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا، ومن خلفنا، وعن أيماننا وعن شمائلنا، ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك من أن نغتال من تحتنا.

دعاء اليوم 12 من رمضان 1443

اللهم اغسلني فيه من المعاصي، وطهرني فيه من الخلل والنقائص، وامتحن مهجتي فيه بتقوى القلوب، يا مقيل عثرات الجناة، اللهم إني أسألك فيه ما يرضيك، وأعوذ بك الأمر الذي يؤذيك، وأسألك الفوز فيه لأن اطيعك ولا أعصيك، يا فرس السائلين.

وبذلك نكون قد وفرنا لكم في هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني مجموعة رائعة من أجمل ادعية اليوم 12 من شهر رمضان المبارك 2022 التي يمكنك ترديدها طوال هذا اليوم ويمكنك استخدامها ومشاركتها مع العائلة والأصدقاء.