نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر جرام الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 12-4-2022 ارتفاع جديد في اسعار المعدن الأصفر في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر جرام الذهب اليوم في مصر ، نتيجة لقيام البنك المركزي المصري يوم الأثنين الموافق الثاني والعشرين من شهر مارس برفع سعر الفائدة وتصحيح قيمة الجنيه المصري ترتب على ذلك الأمر زيادة أسعار العملات الأجنبية مقابلة للجنيه المصري، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الذهب، تعرف معنا في هذا المقال عن أسعار الذهب اليوم بالدولة، بالإضافة إلى تناول عدد من المعلومات حول هذا الموضوع.

سعر جرام الذهب اليوم في مصر

استقرت أسعار المعدن الأصفر اليوم في جمهورية مصر العربية بعد الزيادة الكبيرة التي شهدها في الأيام الماضية نتيجة لتأثره بارتفاع سعر الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى تأثره بشكل عالمي بأزمة الحرب ما بين دولة روسيا ودولة أوكرانيا.

حيث تسبب هذا الأمر إلى وصول أسعار الذهب إلى أعلى الارتفاعات التاريخية العالمية، فقد تعدت تلك الزيادات أعلى مستوى تم تحقيقه من قبل على الإطلاق، ولكنه بعد مرور يومين انخفض سعر الذهب بعض الشيء، وبسبب تعويم الجنيه المصري صار هناك فجوة بين أسعار المعدن الأصفر في مصر، وأسعاره عالميًا.

ومن المعروف أن أسعار الذهب تختلف بين بعضها البعض باختلاف العيارات والمناطق، كما تتراوح قيمة أجر التاجر عن كل جرام واحد في المشغولات الذهبية أو ما يعرف باسم قيمة المصنعية ما بين تكلفة ثلاثون جنيهًا حتى ستون جنيهًا.

ويكون ذلك الأمر في المناطق المصاغة، كما أنها ترتفع لدى عدد من التجار، حيث أنها تتراوح بين تكلفة مائة وعشرين جنيه حتى سعر مائة وخمسين جنيه.

بالإضافة إلى هذا فإن متوسط سعر الجرام الواحد من المعدن الأصفر عيار 24 اليوم الموافق الثاني عشر من شهر إبريل 2022 وصل إلى 1162 جنيه مصري، أي ما يعادل 62.81 دولار.

بينما وصل اليوم متوسط سعر الجرام الواحد من الذهب عيار 18 في مصر إلى قيمة 873 جنيه مصري، أي ما يعادل 47.18 دولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

وصل متوسط سعر جرام المعدن الأصفر الخالص اليوم في مصر عيار 21 إلى نحو 1020 جنيه مصري، أي ما يساوي 55.13 دولار، ويعد هذا العيار من العيارات الأكثر تداولًا وشعبية بين العديد من المواطنين المصريين.