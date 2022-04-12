شوف عروض هايبر بنده السعودية على الأجهزة المنزلية

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عمر شويل - جدة يقدم هايبر بنده أقوى العروض والتخفيضات على جميع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وبخصومات تصل إلى 30% مع ضمان لمدة عام على الهواتف النقالة الذكية كما يوفر شاشات الأندرويد بكل مميزاتها وبأسعار تنافسية لا مثيل لها كما يوفر هايبر بنده الأجهزة الكهربائية المنزلية التي تساعد وتخدم ربة المنزل في المطبخ وقد إخترلنا لكم مجموعة من أهم عروض هايبر بنده على الأجهزة الكهربائية والإلكترونية . عروض هايبر بنده على الشاشات الذكية متوفر فقط في هايبر بندة تلفزيون إمبكس جلوريا إل إيه دي بحجم 55 بوصة بسعر 1299 ريال سعودي بدلا من 2199 ريال سعودي. متاح تلفزيون دورا بحجم 42 بوصة إل إيه دي متوفر بسعر 899 ريال سعودي بدلا من 1699 ريال سعودي. متواجد تلفزيون إمبكس جلوريا بحجم 50 بوصة 4K تلفزيون سمارت بسعر 1099 ريال سعودي بدلا من 1899 ريال سعودي. عروض هايبر بنده على الهواتف النقالة متوفر هاتف نوكيا سي 30 بسعة تخزين 64 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 4 جيجا بايت رام مزود بشريحتين متاح باللون الأبيض والأخضر بسعر 489 ريال سعودي بدلا من 49i ريال سعودي. متاح شاومي ريدمي نوت 10 بسعة تخزين 128 جيجا بايت 5G وبذاكرة داخلية 4 جيجا بايت رام مزود بشريحتين متوفر باللون الفضي بسعر 799 ريال سعودي بدلا من 849 ريال سعودي. هاتف لينوفو كاي 14 بلس بسعة تخزين 64 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 4 جيجا بايت رام 4G مزود بشريحتين متوفر باللون الأسود بسعر 529 ريال سعودي بدلا من 549 ريال سعودي. هاتف سامسونج أي 03 بسعة تخزين 32 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 4 جيجا بايت رام 4G مزود بشريحتين ومتوفر باللون الأسود والأزرق بسعر 349 ريال سعودي بدلا من 369 ريال سعودي. عروض هايبر بنده على الأجهزة الكهربائية المنزلية فرامة لحم مقدمة من كولين بسعر 149 ريال سعودي بدلا من 249 ريال سعودي. متاح طاهية أرز مقدمة من سينكور بسعر 69 ريال سعودي بدلا من 129 ريال سعودي، والتي تصنعلك الأرز في وقت قياسي وتحافظ عليه ساخنة لمدة 12 ساعة كاملة. متواجد داخل هايبر بنده صانعة الوافل لون أحمر من أرايتي بسعر 99 ريال سعودي بدلا من 139 ريال سعودي، لعمل الوافل بالنوتيلا والعسل الأبيض المحبب للأطفال. متوفر بوتاجاز للتسخين من سينكور بسعر 99 ريال سعودي بدلا من 169 ريال سعودي.

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