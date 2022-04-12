دعاء اليوم الحادي عشر من رمضان 2022 دعاء يوم 11 رمضان 1443

مع كل يوم من أيام شهر رمضان المبارك يبحث المسلمين في كافة البلدان عن ادعية شهر رمضان المبارك وفي هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني نوفر لكم دعاء اليوم الحادي عشر من رمضان 2022 وهناك الكثير من الادعية التي يفضل ترديدها بشكل يومي والدعاء بها الي الله سبحانه وتعالي ولذلك نوفر لكم مجموعة من ادعية يوم 11 رمضان 1443 التي يمكنك الدعاء بها وترديدها طوال اليوم.

دعاء اليوم الحادي عشر من رمضان 2022

اللهم حبب الي فيه الاحسان وكره فيه الفسوق والعصيان وحرم علي فيه السخط والنيران بعونك ياغياث المستغيثين.

اللهم فى صباح يوم الحادي عشر من شهر رمضان المبارك تقبل في طاعتي واهدني على الصراط المستقيم أنت خير المجيبين.

اللهم ارزقني رحمة الأيتام و اطعام الطعام وافشاء وصحبة الكرام بطولك يا ملجا الأملين ياعزيز يا وهاب اقبل الدعاء انك انت المجيب والسميع .

اللهم حبب الي الإحسان ، و كره فيه الفسوق و العصيان و حرم علي فيه السخط و النيران بعونك يا غياث المستغيثين يا عزيز يا وهاب اقبل الدعاء انك انت المجيب والسميع.

دعاء يوم 11 رمضان 1443

اللهم اجعل لى نصيبا من كل خير تنزل فيه، بجودك يا أجود الأجودين وأذقنى فيه حلاوة ذكرك، وأدآء شكرك واحفظنى فيه بحفظك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنى فيه من عبادك الصالحين القانتين المستغفرين المقربين اللهم اجعلنى فيه من المتوكلين عليك الفائزين لديك المقربين إليك وزحزحنى فيه عن موجبات سخطك اللهم أعنى على صيامه وقيامه بتوفيقك يا هادى المضلين.

يا رب ياقوي من للضعيف غيرك اللهم ياغني من للفقير غيرك،اللهم ياعزيز من للذليل غيرك اللهم إغننا بحلالك عن حرامك واجعلنا من الفائزيّن.

اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت.

اللهم رب شهر رمضان، الذي أنزلت فيه القرآن، وافترضت على عبادك فيه الصيام، ارزقني حج بيتك الحرام، في عامي هذا و في كل عام. واغفر لي تلك الذنوب العظام، فأنه لا يغفر غيرك يا علام يا رحمن

كانت هذة مجموعة من أفضل ادعية اليوم الحادي عشر من رمضان 1443 التي يمكن لكل مسلم الدعاء بها اليوم وترديدها وطلب المغفرة والرحمة من الله سبحانه وتعالي في هذه الأيام الكريمة والمباركة.