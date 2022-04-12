شوف عروض أهلاً رمضان القوية من مانويل بأسعار خيالية وخصومات رائعة

خصومات رائعة تقدمها أسواق مانويل على عروضها الأسبوعية ومازالت تستقبل رمضان بأقوي العروض التي لا يمكن الأستغناء عنها حيث توفر السلع التموينية والغذائية بأقل الأسعار، وتقدم أيضاً خصومات على المكسرات والأجبان والمخبوزات والحلويات الشهية الشرقية والغربية، مثل معمول بالتمر، كنافة متنوعة سادة والقشطة، يوجد أيضاً لحوم من تشكيلات مختلفة مثل المفروم، مكعبات، فخدة خروف، سجق لحم.

عروض أهلاً رمضان القوية من مانويل بأسعار خيالية وخصومات رائعة

متوفر أيضاً بفرعي الرياض والجبيل عروض الدجاج المجمد من مختلف الشركات الكبرى، توفر تشكيلات متنوعة من المكسرات الهندية والتايلندية، ولعشاق القهوة متوفر بن قهوة، قهوة عربية هرري، رمضان لا يخلو من التمور بأي منزل توفر لكم أسواق مانويل تشكيلة عروض متنوعة من التمور والأرز البسمتي الشهي.

عروض اللحوم متوفر بفرع الجبيل

ريش غنم سعر الكيلو 59.95 ريال بدلاً من 88.00 ريال.

لحم برازيلي بقرى سعر الكيلو 33.95 ريال بدلاً من 55.00 ريال.

لحم عجل بدون عظم سعر الكيلو 51.95 ريال بدلاً من 64.00 ريال.

لحم بقر، سعر الكيلو 74.95 ريال بدلاً من 120.99 ريال.

كتف خروف، سعر الكيلو 45.95 ريال بدلاً من 58.99 ريال.

فخد خروف، سعر الكيلو 47.95 ريال بدلاً من 59.99 ريال.

كباب دجاج، سعر الكيلو 29.95 ريال بدلاً من 33.01 ريال.

سجق لحم، سعر الكيلو 34.95 ريال بدلاً من 38.00 ريال.

مفروم لحمة غنم، سعر الكيلو 34.95 ريال بدلاً من 59.95 ريال.

قسم الحلويات من أسواق مانويل

كنافة ناعمة بالجبنة / خشنة بالقشطة، سعر الكيلو 49.95 ريال بدلاً من 69.00 ريال.

مفروكة بالقشطة والفستق، سعر الكيلو 49.95 ريال بدلاً من 69.00 ريال.

حلاوة بالجبن سعر الكيلو 49.95 ريال بدلاً من 69.00 ريال.

كنافة مشكلة بالمانجو / الفراولة / كنافة الفواكه، بسعر 49.95 ريال بدلاً من 69.00 ريال.

قطايف بالقشطة والفستق، سعر الكيلو 49.95 ريال بدلاً من 69.00 ريال.

معمول بالتمر سعر الكيلو 34.95 ريال بدلاً من 49.00 ريال.