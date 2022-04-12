نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض ساكو للأثاث بأرخص سعر في عروض رمضان 2022 في Saco السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمتعوا بأسعار مغرية للأثاث طوال فترة عروض ساكو السعودية لشهر رمضان المبارك 1443هـ، مع خصم إضافي يصل إلى 20% على أسعار منتجات محددة، وذلك عند استخدام بطاقات فيزا، فنجد العروض مليئة بقطع فخمة من الأثاث المنزلي، والتي توفر لكم الراحة التامة أيضًا، فمن بين المنتجات ذات الأسعار المميزة كراسي استرخاء ساكو، بالإضافة إلى المزيد من الأثاث وبأفضل سعر في saco.

عروض ساكو للأثاث بأرخص سعر في عروض رمضان 2022

تمتع الأن باقتناء واحدة من القطع العملية من الأثاث وهى الأريكة السرير، فهى ليست مجرد أريكة بل صممت بتصميم خاص بحيث تتيح لك استخدامها للنوم أيضًا، سواء تم وضعها في غرف النوم أو في غرف المعيشة، حيث تضفي جمالًا على الديكور العام للغرفة، كما أنها في الأساس تأتي بشكل الأريكة لذا فأنها ستجمل المكان التي ستوضع فيه، ومع عروض ساكو يمكنك شراء الأريكة بسعر يبدأ من 599 ريال.

أريكة سرير باللون الرمادي، بسعر 999 ريال سعودي.

سرير أريكة باللون البيج، بسعر 599 ريال سعودي

أريكة سرير جلد، بسعر 1099 ريال سعودي.

كرسي استرخاء ساكو

للمزيد من الراحة بادروا بشراء كرسي استرخاء ساكو في غرفة المعيشة ولتوفير أفضل جلسة وأفضل راحة للظهر، بحيث يبقى مستقيم وليس منحني، ومع تغيير وضعيات الكرسي سواء لفرد الرجلين أو لتعديل وضعية الظهر، فإنه يشعرك بالراحة، لذا لا تفوتكم فرصة شراؤه كأثاث مريح في منزلك بأفضل سعر من ساكو السعودية بدايةً من 363 ريال.

كرسي استرخاء بسعر 799 ريال سعودي.

ساكو كرسي استرخاء بظهر قابل للتعديل، بسعر 999 ريال سعودي.

عروض ساكو السعودية

تمتع بتناول الطعام مع عائلتك وبادر بشراء سفرة الطعام المزودة بعدد من الكراسي، والتي يمكنك الاختيار بينها حسب العدد المناسب لك، حيث تتعدد خيارات الطاولات في عروض رمضان 2022 في ساكو بين الدائرية والمربعة والمستطيلة، مع وفرة من الأشكال والألوان للطاولات.

طقم سفرة مع 4 كراسي، بسعر 899 ريال سعودي.

طاولة طعام مع 4 كراسي قابلة للطي، بسعر 599 ريال سعودي.

عروض رمضان 2022

الديكورات الرمضانية من أجمل الديكورات التي تضفي جمالًا إلى منزلك، لذلك يمكنك اقتناء فانوس رمضان والاختيار بين الأشكال المتاحة في العروض، وتخصيص جزء في المنزل لتلك الديكورات الجميلة مع الأضواء، أو يمكنك وضعه على الطاولة، وإليكم الفوانيس الموجودة مع الأسعار.