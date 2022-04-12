نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطات سحرية تنظيف السجاد على السريع بدون مياه لتجهيزات العيد في المقال التالي
عمر شويل - جدة هناك الكثير من البقع التي يتعرض لها السجاد ويكون من الصعب إزالتها والتخلص منها بشكل نهائي ولكن استطعنا من خلال مقالنا التالي أن نقدم إليكم الطرق التي يعتمد عليها في تنظيف السجاد.
طرق لتنظيف السجاد:
هناك أكثر من طريقة قد تساعد على التخلص من مشاكل البقع التي قد يتعرض لها السجاد وفيما يلي أبرز تلك الطرق:
صودا الخبز:
تعتبر صودا الخبز من إحدى أهم المواد التي تساعد على التخلص من مشكلة البقع التي قد يتعرض لها السجاد ويتم استخدامه من خلال وضعها فوق المنطقة المصابة بالبقع ثم يتم تركها لحين أن تجف وبعد ذلك يتم تنظيف السجاد بالاعتماد على المكنسة الكهربائية وفي حالة عدم التخلص من البقع عليكم أن تستمروا في تكرار الخطوة السابقة لحين أن يتم الحصول على النتيجة المطلوبة.
الخل:
يعتبر الخل من إحدى الطرق التي تساعد على التخلص من مشكلة البقع ويتم استخدام الخل من خلال وضعه على السجاد وبالتالي يتم التخلص من الروائح الكريهة.
البصل:
يعد البصل من إحدى المنتجات المنزلية التي تساعد على التخلص من مشكلة الروائح الكريهة التي قد يتعرض لها السجاد ويتم استخدامه من خلال تقطيع بصلة بيضاء ثم يتم وضعها على السجادة من أجل أن تقوم بامتصاص الرائحة وستجدون أن رائحة البصل تفوق المكان لمدة يوم واحد وبعد ذلك سيتم التخلص من تلك الروائح وبشكل نهائي.
نصائح للحفاظ على السجاد:
سنقدم إليكم في السطور الآتية بعض النصائح التي تساعد في الحفاظ على السجاد وجعله يبدو نظيف لأطول فترة ممكن وتلك النصائح هي كلًا من التالي:
- الابتعاد عن السير على السجاد بالأحذية المتسخة.
- يلزم الاعتماد على المكنسة الكهربائية في التنظيف وذلك لأن تلك الطريقة تساعد على التخلص من الأتربة والبقع من على السجاد.
- يتم كنس السجاد مرتين أو ثلاثة في اليوم.
- عدم غسل السجاد بشكل متكرر لأن المياه قد تتلف السجاد وتوثر بشكل سلبي على عمره الافتراض.
- الحرص على استخدام نوعية المنظفات المناسبة لنوع السجاد.
- يلزم تعريض السجاد إلى الهواء من الحين للأخر لقتل الجراثيم التي قد تتلف السجاد.
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