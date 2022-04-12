طريقة عمل مصيده للذباب والناموس اعمليها ولا تحتاجي مبيد ولا أقراص طرق طرد الذباب والناموس

يعتبر الذباب والناموس من أكثر الأمور المزعجة في المنازل، خاصةً مع اقتراب فصل الصيف فيزداد دخول الذباب والناموس إلى المنازل، وتبحث الكثير من ربات المنزل عن طرق التخلص منهم نهائيًا وعمل مصيدة دون الحاجة إلى استخدام المبيدات ولا أقراص طرد الذباب والناموس، فنقدم لكي عزيزتي في مقالنا اليوم طريقة عمل مصيده للذباب والناموس.

طريقة عمل مصيدة للذباب والناموس

نقدم لك الحل السحري للتخلص من مشكلة الذباب والناموس المزعجة لكي ولأسرتك، وطريقة تحضير المصيدة سهلة وبسيطة للغاية، وستغنيكي عن استخدام أي مبيد أو قرص لقتل وطرد الذباب والناموس، كما أن هذه الطريقة غير مكلفة بالمرة، وهي كالآتي: –

المعدات المطلوبة:

1 زجاجة فارغة لمشروب غازي.

سكينة مطبخ.

لفة شريط سوليتب.

قلم للتحديد.

مقص.

1 ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

½ كوب من السكر.

طريقة عمل المصيدة:

نحضر قلم التحديد ثم نقوم بعمل خط في منتصف الزجاجة.

نقوم بقص الزجاجة إلى نصفين.

نغلي كوب من الماء ثم نقوم بوضعه في النصف السفلي من الزجاجة.

نضيف إلى الماء نصف كوب من السكر وملعقة من الخميرة ونقلب جيدًا.

نقوم بتغطية الزجاجة بكيس بلاستيك من الأعلى ثم نقوم بعمل ثقوب صغيرة عندما يقترب الذباب من الزجاجة.

تتسبب رائحة الخميرة مع السكر في قتل الذباب والناموس فإنها من الروائح التي لها قدرة فعالة في التخلص من الذباب والناموس كما أن هذه الطريقة من الطريقة السهلة والسريعة.

كيفية التخلص من الناموس والذباب

هذه بعض النصائح التي تساهم في التخلص من الناموس والذباب وهي: –