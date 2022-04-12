نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أحدث الخصومات بمكتبة جرير بالسعودية على الشاشات الذكية في المقال التالي

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك تقدم شركة مكتبة الجرير خصومات هائلة على الشاشات الذكية فهي تقدم خصم 36% على شاشات سامسونج الذكية كما تقدم خصومات هائلة على شاشات هاير وسوني يصل إلى 50% كما تتيح شركة مكتبة الجرير إمكانية التقسيط من خلال خدمات جرير أو الدفع عن طريق البطاقات الإئتمانية مسبقة الدفع، ولقد إخترنا لكم أحدث الشاشات بأكبر الخصومات مع العلم أن جميع الأسعار الأتية شاملة ضريبة القيمة المضافة. عروض شركة مكتبة الجرير على الشاشات الذكية: متواجد شاشة سكاي وورث بحجم 58 بوصة فائق الوضوح والدقة 4K ألترا إتش دي، دي إل أي دي تلفزيون أندرويد متوفر باللون الأسود متوفر بخصم 22% ليصبح سعره بعد الخصم 2099 ريال سعودي بدلا من 2699 ريال سعودي.

متوفر شاشة تي إل بحجم 55 بوصة فائق الوضوح والدقة ذكي 4K ألترا إتش دي ذات النقاط الرباعية كيو إل أي دي تلفزيون أندرويد متوفر باللون الأسود ومتوفر بخصم يبلغ 24% ليصبح سعره بعد الخصم 2599 ريال سعودي بدلا من 3449 ريال سعودي.

كما متاح شاشة هاير بحجم 70 بوصة فائق الوضوح والدقة 4K ألترا إتش دي، دي إل أي دي سمارت أندرويد متوفر باللون الأسود ومتوفر بخصم كبير جدا يبلغ 46% ليصبح سعره بعد الخصم 2999 ريال سعودي بدلا من 5599 ريال سعودي.

تخفيض على شاشة هاير بحجم 65 بوصة فائق الوضوح والدقة 4K ألترا إتش دي، دي إل أي دي تلفزيون أندرويد متوفر باللون الفحمي الأسود متوفر بخصم هائل يبلغ 46% ليصبح سعره بعد الخصم 2549 ريال سعودي بدلا من 4799 ريال سعودي.

متواجد شاشة سكاي وورث بحجم 55 بوصة فائق الوضوح والدقة 4K ألترا إتش دي، إل إيه دي تلفزيون أندرويد متوفر باللون الأسود ومتوفر بخصم كبير يبلغ 35% ليصبح سعره بعد الخصم 1799 ريال سعودي بدلا من 2799 ريال سعودي.

متاح شاشة سوني بحجم 55 بوصة فائق الوضوح والدقة 4K ألترا إتش دي، دي إل أي دي تلفزيون أندرويد متوفر باللون الفضي ومتاح بخصم مذهل يبلغ 49% ليصبح سعره بعد الخصم 3049 ريال سعودي بدلا من 5999 ريال سعودي.

إما عن شاشة سامسونج بحجم 65 بوصة فائق الوضوح والدقة 4K ألترا إتش دي إل إيه دي تلفزيون ذكي متوفر بلون تيتان رمادي متوفر بخصم 29% ليصبح سعره بعد الخصم 3399 ريال سعودي بدلا من 4799 ريال سعودي.

خصم على شاشة إل جي بحجم 55 بوصة فائق الوضوح والدقة 4K بتقنية نانو سيل ألترا إتش دي، إل إيه دي تلفزيون ذكي متوفر بخصم ضخم يصل إلى 55% ليصبح سعره بعد الخصم 3349 ريال سعودي بدلا من 7499 ريال سعودي. عمر شويل - جدة أحدث الخصومات بمكتبة جرير بالسعودية على الشاشات الذكية - ثقفني

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