نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات اكسترا الكبرى 70% عروض شهر رمضان الكريم على الأجهزة الكهربائية و الشاشات في المقال التالي

خصومات اكسترا الكبرى 70% عروض شهر رمضان الكريم على الأجهزة الكهربائية و الشاشات، حيث يتوفر مجموعة من التخفيضات على الشاشات، الغسالات و الثلاجات بمختلف أنواعها، يتوفر هيتاشي ثلاجة 15.9 قدم إنفيرتر باللون الفضي بسعر 3819 ريال بدلاً من 4339 ريال خصم 12%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 183 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال ضمن عروض شهر رمضان الكريم خصومات اكسترا الكبرى. خصومات إكسترا الكبرى المذهلة تقدم اكسترا الكبرى عروض مذهلة على الأجهزة الكهربائية خلال شهر رمضان حيث تتضمن تخفيضات الثلاجات : يتوفر توشيبا ثلاجة 21.5 قدم إنفيرتر باللون الأبيض بسعر 4199 ريال بدلاً من 5399 ريال خصم 22%، ضمن عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 201 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال.

يتوفر ضمن عروض شهر رمضان 2022 دايو ثلاجة باب جانب باب 23.3 قدم باللون الأبيض بسعر 4899 ريال بدلاً من 7499 ريال خصم 35%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 235 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال. عروض شهر رمضان الكريم استكمالا لسلسلة تخفيضات اكسترا الكبرى تتوفر عروض مذهلة على الغسالات : يتوفر كاندي غسالة حوضين سعة 15 كيلو أبيض رمادي بسعر 1599 ريال بدلاً من 1979 ريال خصم 19%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 77 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال.

يتوفر ضمن عروض شهر رمضان 2022 باناسونيك غسالة فتحة أمامية سعة 12 كيلو غسيل / سعة 8 كيلو تجفيف باللون الأبيض بسعر 3399 ريال بدلاً من 4499 ريال خصم 24%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 163 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال.

يتوفر ضمن خصومات الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى باناسونيك غسالة فتحة أمامية سعة 7 كجم غسيل باللون الفضي بسعر 1849 ريال بدلاً من 2249 ريال خصم 18%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 89 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال. عروض الشاشات اكسترا الكبرى تتضمن كذلك خصومات شهر رمضان الكريم تخفيضات رائعة على الشاشات الذكية : يتوفر ال جي تليفزيون 65 بوصة فائق الوضوح ذكي بسعر 7599 ريال بدلاً من 26499 ريال خصم 71%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 364 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى 2 هدايا مجانية بقيمة 1048 ريال.

يتوفر ضمن خصومات الشاشات اكسترا الكبرى ال جي تلفزيون 75 بوصة فائق الوضوح ذكي بسعر 10999 ريال بدلاً من 32999 ريال خصم 67%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 526 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى 2 هدايا مجانية بقيمة 2198 ريال.

يتوفر سوني تليفزيون 83 بوصة فائق الوضوح ذكي بسعر 21999 ريال بدلاً من 69999 ريال خصم 69%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 1052 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 999 ريال ضمن عروض شهر رمضان الكريم. عمر شويل - جدة خصومات اكسترا الكبرى 70% عروض شهر رمضان الكريم على الأجهزة الكهربائية و الشاشات - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف خصومات اكسترا الكبرى 70% عروض شهر رمضان الكريم على الأجهزة الكهربائية و الشاشات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.