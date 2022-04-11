نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تنزيلات بنده اليوم خصم من 20% وحتي 70% لمدة 10 أيام خلال شهر رمضان panda offers في المقال التالي
عروض بنده المملكة العربية السعودية، هايبر بنده يتواجد ويتوافر به كل المستلزمات والمستحضرات التي يحتاج لها ويرغب بها كل شخص بالمملكة العربية السعودية، سواء كان هذا من المنتجات الغذائية والغير غذائية مع الأجهزة الإلكترونية والمنزلية والكهربائية التي يوفرها هايبر بنده، فمن الممكن أن يتم العرض والتقديم لهذه العروض والخصومات أما أن تكون بالصورة اليومية أو الأسبوعية على كافة المستحضرات والمنتجات إلى جميع زبائن المملكة العربية السعودية.
تنزيلات بنده اليوم خصومات تصل إلى 70% لمدة أسبوعين ألحق أقوى التخفيضات
عروض بنده السعودية
خصومات بنده من ضمن الأسواق التي تتواجد بالمملكة العربية السعودية وتم بنائه في سنة 1979، حيث أن تلك الشركة تعد من أكبر الشركات المهمة التي تتواجد بالمملكة العربية السعودية، إلى أن صار الهايبر من إحدى الأسواق التجارية والمالية والمركزية وهذا لكي يباع كل المستحضرات والمنتجات التي يرغب بها ويحتاج لها كل شخص مقيم بالمملكة العربية السعودية حتى وفر السوق كل المنتجات الغذائية والغير غذائية.
تخفيضات بنده الأخيرة
- تنزيلات بنده على 150 جرام من كوبوليفا الزيتون عدد 5 قطع تكون بسعر 19.95 بدلًا من 38.75 ريال سعودي.
- كتف الخروف النعيمي مقدار كيلو جرام يكون بسعر 75.95 ريال سعودي بدلًا من 94.95 ريال سعودي.
- 450 جرام من أرجل الدجاج نوعها التنمية تكون بسعر 6.50 بدلًا من 11.25 ريال سعودي.
- فيلية صدور الدجاج نوعها اليوم مقدار 450 جرام تكون بسعر 17.95 ريال سعودي بدلًا من 20.75 ريال سعودي.
- قطع الدجاج المتنوعة من النوع البشاير مقدار 900 جرام تكون بسعر 8.75 بدلًا من 9.95 ريال سعودي.
- سعر الكيلو جرام من فيليه القاروص بالجلد يكون 42.95 بدلًا من 54.95 ريال سعودي.
- 3 كيلو جرام من السلمون النرويجي يكون بسعر 59.95 بدلًا من 69.95 ريال سعودي.
- سعر الكيلو جرام من شيم يكون 6.95 بدلًا من 12.95 ريال سعودي.
- سعر الكيلو جرام من الهيل الأمريكي رقم 1 يكون 154.95 ريال سعودي.
- بن الهرري المحمص مقدار كيلو جرام يكون بسعر 39.95 ريال سعودي.
- الزبيب الذهبي مقدار كيلو جرام يكون بسعر 15.95 ريال سعودي.
- مقدار كيلو جرام من الجبن النابلسية المغلية يكون سعرها 34.95 بدلًا من 49.95 ريال سعودي.
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