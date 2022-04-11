نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض نصف الثمن هايبر بنده تنزيلات شهر رمضان على الأجهزة الكهربائية والهواتف في المقال التالي
عروض بنده السعودية، تكون شركة بنده من الشركات الحريصة لكي تقدم العروض الكبيرة والرائعة التي تصاحبها الخصومات المذهلة والقوية جدًا، فيمكن أن يتم العرض والتقديم لتلك الخصومات والعروض أما أن تكون كل يوم أو أسبوع، وأيضًا فإن شركة بنده قد استطاعت أن تستحوذ وتنال العديد من التوزيعات الرئيسية التي وصلت لأربعة في المملكة العربية السعودية، كما أن شركة بنده تمتلك ستمائة شاحنة لكي يتم توصيل سبعون ألف سلعة غذائية وغير غذائية أيضًا.
تنزيلات بنده اليوم خصم من 20% وحتي 70% لمدة 10 أيام خلال شهر رمضان panda offers
عروض بنده السعودية
خصومات بنده يكون من أقوى الأسواق الكبيرة التي تتواجد في المملكة العربية السعودية، كما أن ذلك السوق يكون متوفر ومتواجد به كل السلع والمستحضرات الغذائية والغير غذائية على كافة المنتجات والمستحضرات التي يحتاج لها ويرغب بها كل مواطن داخل المملكة العربية السعودية، وأيضًا فإن تلك الخصومات والعروض قد أعطاها هايبر بنده بجودة رائعة وقوية بالمملكة العربية السعودية، كما أنه يمنح ويقدم تلك العروض والخصومات بسعر مناسب وملائم كل فرد بالسعودية.
تخفيضات بنده اليوم
- تنزيلات بنده على سعر قدر الضغط الكهربائي من النوع دوتس حجم 12 لتر يكون 289 بدلًا من 386 ريال سعودي.
- قدر الضغط الكهربائي حجم 10 لتر من النوع كي أون يكون بسعر 279 بدلًا من 419 ريال سعودي.
- فرن الكهربائي من النوع كليك أون حجم 46 لتر تكون بسعر 229 بدلًا من 399 ريال سعودي.
- مايكروويف حجمه 20 لتر من النوع كينوود يكون بسعر 239 بدلًا من 449 ريال سعودي.
- الفرن الكهربائي حجمه 60 لتر من النوع اي تي سي يكون بسعر 339 بدلًا من 469 ريال سعودي.
- زيت الشعر من النوع دابر أملا مقدار 200 مل تكون بسعر 8.50 بدلًا من 11.95 ريال سعودي.
- 50 مل من السيروم الخاص بمعالجة وإصلاح الشعر من النوع دابر أملا يكون بسعر 19.95 بدلًا من 32.50 ريال سعودي.
- زيت جوز الهند برائحة الياسمين من النوع باراشوت مقدار 300 مل يكون بسعر 9.75 بدلًا من 16.95 ريال سعودي.
- 160 مل من رذاذ الشعر بورد الداماسك من النوع صانسيلك يكون بسعر 16.95 بدلًا من 31.95 ريال سعودي.
- بلسم من النوع تريزيم مقدار 400 مل يكون بسعر 15.95 بدلًا من 34.95 ريال سعودي.
- قناع شاينيليكس من النوع تريزيم مقدار 300 مل يكون سعره 26.95 بدلًا من 47.95 ريال سعودي.
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