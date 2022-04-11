شوف عروض بنده الأسبوعية تنزيلات الريبع 50% علي الدوات المطبخ العرض متاح لفترة محدودة

عروض بنده الأسبوعية، قدم مجموعة شركات بنده للتجزئة الغذائية مجموعة كبيرة من العروض والمنتجات خلال شهر ابريل بمناسبة قدوم شهر الخير، وزي ما عملاء بنده متعودين أن عروض رمضان داخل بنده تكون غير أي حد، ولهذا فإن معظم المواطنين في المملكة العربية السعودية ينتظرون عروض بنده رمضان هذا العام على أحر من الجمر، وسوف يكون موضوع اليوم عن عروض وتخفيضات من بنده لشهر رمضان.

عروض بنده الأسبوعية خصومات وتخفيضات تصل إلي 50% تسوق الآن واغتنم الفرصة

عروض بنده الأسبوعية

هايبر بنده السعودية كان في بدايته عبارة عن سوبر ماركت صغير به مجموعة محدودة من المنتجات ولكن تم نجاح وتطور هايبر بنده بشكل كبير للغاية خلال وقت قصير جدًا وأصبح من أكبر وأهم شركات التجزئة الغذائية في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط، وأصبح له فروع عدة في كافة أنحاء المملكة، كما أن له فروع أخرى في دول الوطن العربي، ويعتبر مفضل لدى معظم المواطنين في دول الوطن العربي.

عروض وتخفيضات مميزة من هايبر بنده السعودية نهاية شهر مارس بمناسبة قدوم شهر رمضان

يقدم هايبر بنده السعودية مجموعة كبيرة من العروض على بعض منتجاتهم، وإليكم بعض هذه العروض فيما يلي:

خصومات بنده الشهرية طقم صواني للكبة تيفال 4 قطع بسعر 365 ريال سعودي. تخفيضات بنده اليوم قدر غير لاصق مستر كوك بسعر 31 ريال سعودي. تنزيلات بنده اليومية قدر ضغط مستر كوك حجم 7 لتر بسعر 89 ريال سعودي. خصومات بنده الأسبوعية صينية فرن مدورة غير لاصقة مستر كوك 2 قطعة بسعر 65 ريال سعودي.

تنزيلات بنده الشهرية

تخفيضات بنده الأسبوعية طقم أواني طبخ أسود سوبر كوك بسعر 349 ريال سعودي. عروض بنده الشهرية طقم صينية مدورة غير لاصقة سوبر كوك 3 قطع بسعر 70 ريال سعودي. خصومات بنده اليوم تومبيك كوركماز طقم قدور 11 قطعة بسعر 359 ريال سعودي. تخفيضات بنده الشهرية مستر كوك طقم أواني جرانيت أسود للطبخ عدد 15 قطعة بسعر 389 ريال سعودي.

تنزيلات بنده الأسبوعية