شوف تنزيلات بنده الرمضانية العملاقة على الأجهزة الإلكترونية والكهربائية تصل إلي 60% لا تفوتها

سوق بنده يكون من الأسواق التي تم بنائها في عام 1979، كما أن هذه الشركة تكون من أهم الشركات الكبيرة التي تتواجد بالمملكة العربية السعودية، وأيضًا أصبح السوق من ضمن الأسواق التجارية والمالية وكذلك المركزية، وذلك لكي يتم البيع لجميع السلع والمنتجات التي يحتاج لها ويرغب بها كل شخص في المملكة العربية السعودية، حتى قام الهايبر بتواجد وتوفير الكثير من المنتجات والسلع منها الغذائية والغير غذائية إلى أن أصبح الهايبر من أكبر الأسواق الشهيرة في كل أنحاء المملكة العربية السعودية.

عروض بنده السعودية

خصومات بنده من الأسواق المتوافر والمتواجد بها كافة المنتجات والسلع التي يحتاج لها ويرغب بها كل شخص مقيم في المملكة العربية السعودية أما أن تكون من السلع الغذائية والغير غذائية والأجهزة الكهربائية والإلكترونية التي يعمل سوق بنده على توفيرها، فيمكن أن يتم المنح والعرض لتلك العروض والخصومات سواء كانت بالشكل الأسبوعي أو اليومي من المنتجات التي يقدمها السوق لكل العملاء.

تخفيضات بنده اليوم

تنزيلات بنده على ملمع السيارة من النوع بلاك أند ديكر يكون بسعر 219 بدلًا من 283.75 ريال سعودي.

دريل مع طقم المفكات من النوع بلاك أند ديكر يكون بسعر 149 بدلًا من 207 ريال سعودي.

طقم المفكات عدد 27 قطعة من النوع بلاك أند ديكر يكون بسعر 69 بدلًا من 86.75 ريال سعودي.

الإكسسوارات من النوع بلاك أند ديكر عدد 56 قطعة يكون بسعر 79 بدلًا من 108.50 ريال سعودي.

طقم صواني الفرن للكبة من النوع تيفال يكون بسعر 179 بدلًا 250 ريال سعودي.