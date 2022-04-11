شوف عروض panda الأسبوعية القوية بأسعار هائلة ولمدة أسبوع بجميع الفروع

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تسعى جاهدا أسواق panda وهايبر panda في تقديم أجدد العروض وأفضلها لدي الجميع وتلبي رغبات العملاء، وبمناسبة شهر رمضان ترفع شعار عروضها لا تقارن بغير، كما يمكنكم أسعاد أسرة فقيرة وشراء لهم تشكيلة متنوعة من العروض المتوفر بداخل البريوش الأسبوعي، كما توفر تشيكلة متنوعة السلع التمونية حصرية للأعضاء، يستمر العرض لمدة أسبوع بجميع الفروع. عروض panda الأسبوعية القوية بأسعار هائلة ولمدة أسبوع بجميع الفروع 5 حبات شبيهة قشطة نادك 170 جرام، بسعر 9.95 ريال بدلاً من 22.50 ريال.

زيت زيتون للطبخ من عافية، 1 لتر بسعر الحبة 14.95 ريال بدلاً من 26.95 ريال.

3 حبات حليب مكثف محلي من نسلة 397 الحبة، بسعر 17.95 ريال بدلاً من 28.50 ريال.

حصري للأعضاء برطمان قهوة كلاسيكية سريعة التحضير 200 جرام وزن العبوة، بسعر 17.95 ريال بدلاً من 27.95 ريال.

علبة حليب مجفف كامل الدسم من المراعي 2000 جرام + 500 جرام مجاناً حصري للأعضاء بسعر 56.95 ريال بدلاً من 76.95 ريال.

كيس أرز سيلا بسمتي الوليمة 10 كيلو، بسعر 85.95 ريال بدلاً من 82.95 ريال.

كرتونة دجاج مجمد ساديا 10 قطع × 900 جرام، بسعر 134.95 ريال بدلاً من 171.95 ريال. عروض مجمدة من panda لفة قمر الدين 300 جرام، بسعر 4.75 ريال بدلاً من 7.95 ريال.

أرجل دجاج من التنمية 450 جرام وزن الحبة، بسعر 5.95 ريال بدلاً من 11.25 ريال.

أفخاد دجاج من التنمية 450 جرام، بسعر 5.95 ريال بدلاً من 8.75 ريال.

روبيان مزارع سعر الكيلو 27.95 ريال بدلاً من 39.95 ريال.

فيلية قاروص بالجلد سعر الكيلو 44.95 ريال بدلاً من 54.95 ريال.

سمك بلطي بحري سعر الكيلو 15.95 ريال بدلاً من 19.95 ريال. مربي خوخ شهد سعر الكيلو 18.95 ريال بدلاً من 24.95 ريال.

سائل قصب السكر ( عسل أسود ) صباحي 750 جرام، بسعر 9.95 ريال بدلاً من 12.95 ريال.

جبنة أبيض حلواني أخوان، سعر الكيلو 21.95 ريال بدلاً من 32.95 ريال.

مرتديلا حلواني أخوان سادة / بالزيتون بسعر 44.95 ريال بدلاً من 59.95 ريال.

طحينة خام ماركة الشعلة سعر الكيلو 19.95 ريال بدلاً من 24.95 ريال.

جبنه موزاريلا قالب حلواني بسعر الكيلو 24.95 ريال بدلاً من 42.95 ريال. تشكيلة متنوعة من التوابل والمكسرات جوز أمريكي سعر الكيلو 59.95 ريال.

لوز ني أحمر كبير سعر الكيلو 59.95 ريال.

مكسرات مشكلة عادية سعر الكيلو 49.95 ريال.

بن خولاني محمص سعر الكيلو 49.95 ريال.

مسحوق بابريكا أحمر حلو سعر الكيلو 29.95 ريال. عمر شويل - جدة عروض panda الأسبوعية القوية بأسعار هائلة ولمدة أسبوع بجميع الفروع - ثقفني

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