شوف عروض لولو هايبر الجديدة على مقاضي رمضان المهمة بأسعار مميزة لا تفوتها LULU

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عروض لولو هايبر ماركت تشتهر باحتوائها على مجموعة كبيرة ومتكاملة من مختلف السلع الغذائية الهامة والمميزة. حيث تجد بها جميع الأصناف والمواد الغذائية التي يبحث عنها الجميع للحصول على سفرة أو مائدة متكاملة من جميع الأصناف المميزة. حيث تمتلئ متاجر لولو بالعديد والعديد من السلع الغذائية كاللحوم والدواجن والأرز والفواكه والخضراوات والزيوت وغيرها من الوجبات السريعة لكل سيدة تعمل وليس لديها متسع من الوقت لتحضير الطعام كل هذا وأكثر بأسعار وخصومات مميزة لا تفوتها. عروض لولو هايبر على مقاضي رمضان بخصومات مذهلة خصم 22.80 ريال على أرز أبيض بسمتي من العائلة، للكيس بوزن 10 كيلو، بسعر 64.95 ريال بدلاً من 87.75 ريال سعودي. اشتري أرز مزة بسمتي من الوليمة، للكيس وزن 10 كيلو، بسعر 69.95 ريال بدلاً من 88 ريال، ووفر 18.05 ريال.

وفر 10 ريال على سكر ناعم من الأسرة، للكيس وزن 10 كيلو + 1 كيلو بسعر 24.95 ريال سعودي. عمر شويل - جدة عروض لولو هايبر الجديدة على مقاضي رمضان المهمة بأسعار مميزة لا تفوتها LULU - ثقفني

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