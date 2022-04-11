شوف خصومات بنده السعودية الصفحة الرئيسية مع أقوي العروض حتي 60٪ من مجلة panda الرمضانية

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عروض بنده السعودية، هايبر بنده يعد من أكبر الأسواق الشهيرة التي تتواجد في المملكة العربية السعودية، حيث أن هذا السوق من الأسواق التي لها دور هام في خدمة الكثير من الزبائن والأفراد المتواجدين في السعودية التي قد تم وصول عددهم لمائة مليون وستون عميل في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية أيضًا، وكذلك فإن الهايبر يكون من القطاعات الضرورية والهامة التي تختص بمجال التجزئة فهو يتضمن على أروع وأكبر سجل يرجع لعام 1978.
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عروض بنده السعودية
خصومات بنده من الأسواق المتخصصة في قطاع التجزئة، كما أن هذا السوق يتضمن ويكون لديه أقوى المجموعات الكبيرة مع أروع الأعمال المهمة التي تتواجد بين كل متجر وشركة في المملكة العربية السعودية، وهذا لبناء وتشييد شركة تعد من أكبر الشركات القوية والناجحة بالمملكة العربية السعودية، وأيضًا فإن السوق لديه الكثير من المجموعات التي مهدت الطريق لإنشاء تصورات إيجابية كثيرة.
تخفيضات بنده اليوم
- تنزيلات بنده على سائل غسيل الصحون المضاد للبكتيريا من النوع جف مقدار 750 مل عدد اثنان قطعة يكون بسعر 14 بدلًا من 23.90 ريال سعودي.
- كبسولات الكل في واحد من النوع فيري عدد 20 كبسولة تكون بسعر 37.95 بدلًا من 59.95 ريال سعودي.
- 1 لتر من سائل الغسيل الخاص بالصحون من النوع جينتو بالليمون يكون بسعر 5.95 بدلًا من 13.95 ريال سعودي.
- 1 لتر من سائل الغسيل الخاص بالصحون باور بالليمون من النوع بريل مع 500 مل يكون بسعر 12.95 بدلًا من 16.95 ريال سعودي.
- اثنان قطعة من سائل الغسيل الخاص بالصحون المضاد للبكتيريا من النوع لوكس صن لايت مقدار 1.25 لتر تكون بسعر 20 بدلًا من 31 ريال سعودي.
- كيلو جرام من مسحوق غسيل الصحون من النوع فنش يكون بسعر 29.95 بدلًا من 55.50 ريال سعودي.
- 450 مل من منظف المطبخ نوعه فيري يكون بسعر 15.95 بدلًا من 23.95 ريال سعودي.
- المناديل المبللة للمطبخ المضادة للبكتيريا من النوع فيري عدد 70 منديل يكون بسعر 24.95 بدلًا من 39.95 ريال سعودي.
- قوانص الدجاج من النوع رضوى مقدار 500 جرام عدد اثنان حبة تكون بسعر 9.95 بدلًا من 13.90 ريال سعودي.
- اثنان حبة من كبدة الدجاج من النوع رضوى مقدار 500 جرام يكون سعرها 7.95 بدلًا من 11 ريال سعودي.
- برجر الدجاج من النوع أخوان مقدار 1000 جرام يكون بسعر 20.95 بدلًا من 34.95 ريال سعودي.
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