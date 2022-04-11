شوف عروض بنده الأسبوعية على البقالة وباقي المنتجات

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عروض هايبر بنده في هذا الأسبوع من أقوى العروض حيث يقدم في هذا الأسبوع أقوى العروض والخصومات على منتجاته ذات الجودة العالية والتي حصلت على ثقة عملائه في الجميع الأماكن المختلفة، ويقدم هايبر بنده خصومات على أواني الطبخ، والأجهزة الكهربائية، ومنتجات الألبان، واللحوم الطازجة، وأكياس الدجاج، والكثير من الخصومات على المعلبات، والشوكولاتة، والأيس كريم، كما يمكنك الحصول على شاشات التلفاز، وهواتف المحمول الذكية، ومنتجات العناية الشخصية، ومنتجات التنظيف والكثير من العروض الأخرى التي يمكنك الحصول عليها عند زيارة هايبر بنده. عروض بنده الأسبوعية اشتري خلاط يدوي مولينكس بسعر ١٠٩ ريال بدلا من ١٥٩ ريال.

احصل على عجينة مع فرامة لحم ومحاضرة طعام دوتس سعة ٦.٥ لتر مقابل ٣٥٩ ريال بدلا من ٥٣٩ ريال.

خلاط مع مطحنة مولينكس بسعر ١٦٩ ريال بدلا من ٢٣٩ ريال سعودي.

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قناع للوجه جلو آند لفلي ٢٠ جرام مقابل ٩.٩٥ ريال بدلا من ١٢.٩٥ ريال.

شرائح الجبن شيدر المراعي وزن ٤٠٠ جرام مقابل ١١.٩٥ ريال بدلا من ١٧.٩٥ ريال.

مايونيز مازولا سعة ٩٤٦ مل مقابل ٩.٩٥ ريال بدلا من ١٧.٩٥ ريال.

اشتري حبة واحصل على الثانية مجانا من شرائح فطر قودي مقابل ٨.٧٥ ريال بدلا من ١٧.٥٠ ريال سعودي. Panda offers سائل مساعد الشطف بالليمون فينش سعة ٤٠٠ مل اشتري حبة واحصل على الثانية مجانا بسعر ٣٣.٩٥ ريال بدلا من ٧٥.٩٠ ريال.

عجينة سمبوسة بالزيت سويتز وزن ٢ كيلو جرام مقابل ٢٤.٩٥ ريال بدلا من ٣٢.٥٠ ريال سعودي. عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية على البقالة وباقي المنتجات - ثقفني

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