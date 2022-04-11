نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض العثيم الرمضانية للأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية وأقوى عروض الهواتف في المقال التالي

عروض العثيم الأسبوعية تقدم أقوى العروض الرمضانية على الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، التي لا غنى عنها في كل مطبخ والتي تعمل على تيسير الحياة اليومية على ربة المنزل في عمل أشهى الوصفات لجميع أفراد عائلتها، للحفاظ على صحتهم من خطر تناول الأغذية من الخارج والتي قد لا تضمن مدى نظافتها وصحتها ولذلك تقدم مجموعة أسواق عبد الله العثيم أقوى العروض لهذا الأسبوع على مجموعة هائلة من أواني الطهي وأدوات المائدة وغيرها العديد من الأدوات المنزلية بالإضافة إلى عروض الأجهزة وعروض الهواتف الذكية. عروض العثيم للأدوات المنزلية المتعددة: طقم قدور رويال فورد مكون من 8 قطع بسعر 110 ريال سعودي.

عرض طقم قدور نيو فلون مكون من 8 قطع بالإضافة إلى طقم توزيع هدية.

برايت هوم طقم قدور رخام مكون من 10 قطع بسعر 199 ريال سعودي.

سويت هوم طقم قدور غير لاصق مكون من 10 قطع بسعر 159 ريال سعودي.

حافظة طعام اكسيس سيراميك مكون من أربع حلات بسعر 45 ريال سعودي.

طقم أدوات مطبخ مكون من 13 قطعة بسعر 29.95 ريال سعودي.

ترمس ريم سعة واحد لتر بسعر 29 ريال سعودي.

ترمس باصرة سعة 3 لتر بسعر 65 ريال سعودي. فرن هومر كهربائي سعة 45 لتر بسعر 279 ريال سعودي.

صانع سندوتش اي تي سي بسعر 105 ريال سعودي.

مقلاة أيبو متوفرة بمقاسين مختلفين مقاس 34 سم بسعر 85 ريال سعودي، أما مقاس 40 سم بسعر 95 ريال سعودي. عروض العثيم على الأجهزة الكهربائية: خبازة السيف كهربائية بسعر 195 ريال سعودي.

فرامة اي تي سي بسعر 65 ريال سعودي.

خلاط كليك أون 2*1 بسعر 65 ريال سعودي.

عرض خلاط كيون 2*1 مع وعاء سعة 1.5 لتر بسعر 69 ريال سعودي.

صانعة قهوة اي تي سي بسعر 95 ريال سعودي.

صانع طعام من جيباس 4*1 بسعر 135 ريال سعودي.

مضرب بيض مع عجانة من كولين بسعر 89 ريال سعودي.

قطاعة خضار من كينوود بسعر 99 ريال سعودي. أقوى عروض الجوالات لهذا الأسبوع: جوال سامسونج 52 سعة 128 جيجا بايت بسعر 1,249 ريال سعودي.

عرض تكنو سي اتش 6 ان جوال يدعم الجيل الرابع بسعر 789 ريال سعودي.

هاتف تكنو ال اي 6 بسعر 579 ريال سعودي.

لافا واي 40 جوال سعة 32 جيجا بايت بسعر 210 ريال سعودي.

نوكيا 5310 بسعر 159 ريال سعودي.

تابلت اكسيد سعة 32 جيجا بايت بسعر 319 ريال سعودي. عمر شويل - جدة أقوى عروض العثيم الرمضانية للأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية وأقوى عروض الهواتف - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أقوى عروض العثيم الرمضانية للأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية وأقوى عروض الهواتف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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