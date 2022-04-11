نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف المهرجان الرمضاني من بنده عروض السعودية Panda من مجله بنده الأسبوعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة من المعروف لدى معظم سكان الدول العربية وخاصة دول الخليج العربي أهمية هايبر ماركت بنده Panda hyper market ، وذلك لمدى تنوع منتجاته التي يعرضها في أكثر من قسم، وأكثر من فرع، وأكثر من مدينة، ودول متعددة بأفضل الأسعار وأجود النكهات، كما لديهم كثير من المنتجات الغير غذائية، وسوف نستعرض مع حضراتكم من خلال هذه المقالة أحدث العروض المقدمة خلال هذا الأسبوع من شهر رمضان.

بنده عروض السعودية على أكثر من سلعة خلال شهر رمضان

توجد بفروع بنده ماركت عدة تخفيضات مميزة Panda market offers على أسعار: مسحوق الغسيل المركز من تايد بالحجم الاقتصادي، بالإضافة إلى الخصم المميز منهم على سعر سائل غسيل الصحون بالقوة البديلة المبيضة من فيري بلس، وتخفيض آخر منهم على سعر المناديل الناعمة من نورس، وخصم آخر منهم على سعر دجاج ساديا، وعلى سعر خليط الكيك الجاهز من فوستر كلاركس، وعرض آخر منهم على سعر جيلي جرينز.

تنزيلات حصرية مميزة من بندة هايبر ماركت في السعودية Panda

تتوفر أيضاً بداخل فروع بندة ماركت تخفيضات مميزة على أسعار: الأرز البسمتي من تاج محل بحجم ١٠ كيلوجرام، وخصم آخر منهم على سعر أرز أبو كأس البسمتي، وعلى سعر مكرونة رنا، كما لديهم عرض على سعر زيت الزيتون البكر الممتاز من الوزير، وعلى مياه بيرين، كما يوجد عرض آخر منهم على سعر قهوة دافيدوف فاين ريتش أروما، وعلى سعر الزبدة الغير مملحة من لورباك، وغيرهم من خصومات على أسعار رقائق البف بيستري بالقمح الكامل قليلة الدسم من السنبلة، وخصم آخر منهم على سعر لحم التونة الخفيف المنقوعة في زيت دوار سمس قطعة واحدة من ماركة ماركة رنا.

تنزيلات السعودية بجميع فروع بندة ماركت اليوم ولفترة محدودة

نقدم لكم عملاء بندة الكرام باقي عروض اليوم على المنتجات الغذائية، ومنها: خصم خاص على سعر الشكولاتة السائلة من هيرشيز، بالإضافة إلى عرضهم المميز على سعر الطحين الفاخر من الأولى، وعلى سعر الكريم كراميل مع كراميل للتزيين من العلالي.