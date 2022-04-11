نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض بنده وتخفيضات جبارة على جميع المنتجات panda offers في المقال التالي

تستمر عروض بنده الرائعة على كافة الأقسام داخل هايبر بنده، حيث توجد العديد من التخفيضات والخصومات الهائلة على السلع المختلفة والتي على رأسها المنتجات الغذائية، المنتجات التجميلية وأصناف مختلفة ومتنوعة من منتجات العناية بالأطفال من مختلف الأعمار، كما يقدم هايبر بنده تشكيلة متنوعة من الأجهزة المنزلية الالكترونية ومستلزمات المنزل بأقل الأسعار، يمكنكم الإطلاع على بعض من صفحات بروشور عروض بنده لهذا الأسبوع لأخذ نبذة عن التخفيضات المتاحة. عروض بنده جوال نوكيا بلس سي 01 سعة 16 جيجا، رام 2 جيجا بايت متوفر بسعر 269 ريال بدلاً من 319 ريال سعودي.

احصل على هاتف نوكيا سي 30 مقابل 489 ريال بدلاً من 499 ريال.

شاومي ريدمي 9 أي مقابل 369 ريال بدلاً من 419 ريال سعودي.

جوال شاومي ريدمي نوت 11 + 4 جيجا بايت مقابل 699 ريال بدلاً من 799 ريال. لينوفو كاي 14 بلس + 4 جيجابايت مقابل 529 ريال بدلاً من 549 ريال.

اشتري هاتف سامسونج أي 03 بسعر 349 ريال بدلاً من 369 ريال سعودي.

سامسونج أي 02 مقابل 399 ريال بدلاً من 425 ريال. هايبر بنده اشتري وسادة ناعمة وزن 800 جرام مقابل 18.95 ريال بدلاً من 28.95 ريال بخصم عشرة ريالات.

طقم غطاء وسادة مكون من ست قطع بسعر 15 ريال بدلاً من 19.95 ريال.

منشفة بغطاء للرأس للأطفال مقاس (60× 120 سم) مقابل 20 ريال بدلاً من 29.95 ريال.

وسادة للأطفال مقاس 45 × 65 سم بسعر 15 ريال بدلاً من 19.95 ريال. شورت رجالي بسعر عشرين ريال بدلاً من 28 ريال.

بنطلون قطني ولادي مقابل 15 ريال سعودي بدلاً من 20.95 ريال.

بلوزة نسائي بدون أكمام مقابل 10 ريال بدلاً من 18.95 ريال. عروض هايبر بنده بخاخ مزيل العرق ريكسونا (200 مل) بسعر 17.5 ريال سعودي بدلاً من 22.95 ريال.

ستيك مزيل العرق دوف (40 جرام)/ رول أون 50 مل مقابل 9.95 ريال بدلاً من 16.5 ريال.

رول أون مزيل عرق نسائي ريكسونا 50 مل بسعر 14.95 ريال بدلاً من 22.95 ريال. احصل على أي منتج من منتجات نيفيا مقابل 12.95 ريال بدلاً من 22.95 ريال.

كمامة للوجه صغيرة أو عادي أونو سعر الحبة 13.5 ريال بدلاً من 16.95 ريال. lulu hypermarket زبدة الفول السوداني بينات باتر ناعمة وزن 454 جرام بسعر 19.95 ريال بدلاً من 25.5 ريال.

احصل على تشكيلة حلاوة كراميل القهوة المداح وزن نصف كيلو جرام مقابل 19.95 ريال بدلاً من 30.95 ريال.

بسكويت بي بي المداح (30 × 14 جرام) مقابل 1..95 ريال بدلاً من 16.95 ريال. عمر شويل - جدة أقوى عروض بنده وتخفيضات جبارة على جميع المنتجات panda offers - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أقوى عروض بنده وتخفيضات جبارة على جميع المنتجات panda offers على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.