سر الفوز في مسابقة الحلم والاشتراك في سحب الـ 750.000 دولار

حددت مسابقة الحلم قيمة الجوائز التي سيتم السحب عليها خلال الفترة المقبلة، والتي من يتم على إثرها تلقي طلبات الاشتراكات من جميع المواطنين من كافة أنحاء العالم، لدخول السحب عليها، ومن المقرر أن يتم السحب على جائزتي شهر رمضان الكريم، الجائزة الأولى بقيمة نصف مليون دولار أمريكي الخاصة بحلم الأسرة، والجائزة الثانية بقمية 250 ألف دولار أمريكي الخاصة بمنزل الأحلام، وسيتم إجرائهما في حلقة واحدة مع الإعلامي مصطفى الأغا عبر برنامج صدى الملاعب المذاع على فضائية إم بي سي.

الاشتراك في المسابقة

وبعد إعلان اسم الفائز العُماني بجائزة الـ 150 ألف دولار خلال الفترة الماضية، تم على الفور تدشين السحب على الجوائز الجديدة خلال الأيام المقبلة، مع ضرورة تفعيل المشاركة من خلال إحدى الطرق، والتي من أبرزها الاتصال على الرقم المرادف لبلدك، أو إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة حلم أو dream أو reve إلى نفس الرقم أو عبر الرقم الدولي الموحد إذا كانت دولتك غير مدرجة بين أرقام الاتصالات المعتمدة من قبل المسابقة، أما الطريقة الأكثر شيوعًا فتتمثل في الاشتراك من خلال تحميل تطبيق حلم للهواتف الذكية عبر المنصات المختلفة، ثم إرسال رسالة التأكيد برقم جوالك إلى المسابقة.

جدير بالذكر أن جوائز المسابقة هذا العام يبلغ مجموعها 3.5 مليون دولار أمريكي، يتم توزيعها على عدد متفاوت من السحوبات، أبرزها سحب النصف مليون لحلم الأسرة في رمضان، بالإضافة إلى جائزة الحلم الأكبر في نهاية المسابقة نهاية ديسمبر المقبل على جائزة بقيمة مليون دولار أمريكي.

سر الفوز في مسابقة الحلم

ومن أجل زيادة فرصك في الفوز بجائزة الحلم أو الحصول على إحدى الجوائز المالية المقدمة، فلابد من: