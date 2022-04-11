كنز في بيتك.. أياك أن ترمي زيت القلي المستعمل بعد اليوم هتكسبي دهب له فوائد واستخدمات مذهلة

زيت القلي المستعمل كنز في بيتك إن جاز لنا أن نعبر بالقول، فهذا التعبير يعد هو لأكثر توضيح لما يمكن أن تستخدمي فيه هذا النوع من الزيوت للتخلص من الشراء الزائد للمنظفات، فمن الممكن أن تقومي باستعمال هذا النوع من الزيوت في إنتاج الصابون وبنفسك في البيت، ومن خلال الآتي في تلك السطور المقبلة نعرض أهم المعلومات عن أفضل ما يمكن أن نستخدمه مع تلك الزيوت التي تتبقى من الاستهلاك اليومي في الحصول على مادة صابونية منظفة قوية من الممكن أن تستعمليها في كافة أغراض التنظيف وفيما يلي نشرح أيضا كيف لك أن تستغلي أي كمية من الزيت المستعمل في عمل صابون قوي في الإزالة للبقع وتنظيف الأواني وتلميعها.

زيت القلي المستعمل كنز في بيتك

زيت القلي المستعمل يعد من أهم المواد الخام التي تتوفر بشكل كبير في بيتك، حيث يمكنك أن تستغليها الاستغلال الأمثل ومن خلال الاستعانة بهذا النوع من المواد الخام، وهي تلك المادة الدهنية، والتي من الممكن أن تساعدك في إنجاز عمل أقوى مادة صابونية مطهرة، ومن الممكن أن تستغني عن الشراء لأي مكونات تنظيف أو صابون جاهز حيث أن الزيت من الممكن لك أن تستخدميه لعمل أفضل صابون بالمكونات لآتي ذكرها في تلك الفقرة القادمة.

استخدامات لزيت القلي المستعمل

من الممكن لك أن تستخدمي كل المكونات الآتية لعمل الصابون

كيلو من الزيت.

كوب من مكون الدقيق.

الصودا الكاوية أو البوتاس حوالي 200 جم.

القليل من أي نوع جل منظف للأواني.

القليل من الجلسرين.

عصير ليمون.

طريقة التحضير للمادة الصابونية

الصابون من الممكن البدء في الخطوات التحضيرية له من خلال الاتباع لهذه الخطوات القادمة: