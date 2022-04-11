فكرة عبقرية أنظر ماذا يحدث عند وضع ورق الالومنيوم مع الغسيل في الغسالة !! ستتفاجي

تنظيف الملابس من البقع من أكثر المهام الصعبة التي يواجهها ربات البيوت وخاصة البقع التي تتواجد في ملابس لأطفال لأنها يصعب التخلص منها بالطرق العادية للتنظيف حتى أنه يلجأ الكثير منهن الي تنظيف العديد من الملابس باليد وذلك لفرك البقع والتخلص منها وذلك لأنه لا يتم تنظيفها في الغسالة بالشكل المطلوب وذلك بسبب نقص كفاءة الغسالة, وسنوضح في السطور التالية طريقة استخدام ورق الألومنيوم في الغسالة لزيادة قدرتها على تنظيف الملابس.

كيفية استخدام ورق الألومينوم في الغسالة وما هي أهمية ذلك

هناك بعض البقع الصعبة التي توجد في الملابس والتي لا يمكن التخلص منها بالشكل المعتاد للتنظيف ويمكن استخدام ورق الألومينوم في الغسالة للعديد من الفوائد منها أنه يحتك مع الملابس وبالتالي يساعد في تنظيف الملابس بشكل قوي كما أن أوراق الألومينوم تساعد في أمتصاص الكهرباء الزائدة التي تصل الي الغسالة عند العمل وبالتالي تعمل الغسالة بشكل أقوي ويتم تنظيف الملابس بشكل أكبر, ويتم استخدام أوراق الألومينوم بالطريقة التالية:-

يتم تشكيل ورق الألومينوم على هيئة كرات صغيرة ويتم وضعها في الغسالة.

يتم ملئ الغسالة بشكل عادي وبعد ذلك نضع المسحوق.

بعد ذلك نضع الملابس المراد تنظيفها, ويتم تشغيل الغسالة بالشكل المعتاد.

أفضل خليط طبيعي لتنظيف بقع الملابس الصعبة مثل الحبر

هناك بعض البقع الصعبة الصعبة التي لا يمكن التخلص منها الطريقة العادية مثل الحبر ويمكن استخدام بعض الخلطات الطبيعية تكون بديلة عن استخدام الكلور الذي يسبب بهتان في ألوان الملابس وتمزقها بسهولة, وتعد خليط ملح الليمون من المنظفات التي لها قدرة على التخلص من أي بقع في الملابس مهما كانت صعوبتها في الملابس ويتم تحضيرها عن طريق خلط معلقة من ملح الليمون مع معلقتين بيكنج بودر ومعلقتين من الخل ويقلب كل الخليط جيدًا وبعد ذلك يوضع على الملابس التي تحتوي على البقع ويوضع عليها كمية من الماء الساخن وبعد ذلك يتم تركها على الأقل ساعتين في الخليط وبعد ذلك يتم فركها جيدا والتخلص من الماء الزائد وتوضع في الغسالة لتنظيفها بالشكل المعتاد في الغسالة.