نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو هايبر ماركت lulu hyper market أقوى خصومات 2022 من هايبر لولو ماركت اون لاين lulu في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض لولو هايبر ماركت lulu hyper market متاحة بأقوى خصومات عروض اللولو هايبر ماركت للعام الجديد بكل فروع هايبر لولو ماركت اون لاين lulu في السعودية، حيث تشمل أسعار الإلكترونيات الحديثة التي نحتاجها بصفة يومية، مع الأجهزة المنزلية بكل أنواعها.

هذا بجانب ما تقدمه متاجر لولو من منتجات غذائية وسلع تموينية لكل العملاء داخل المملكة العربية السعودية، والتي تضم أقوى الماركات من إنتاج أشهر شركات الأغذية العربية والعالمية، هذا بجانب اللحوم الكازجة التي تقدمها لكم يوميُا مع الحضراوات والفاكهة بأسعار مثالية، كل عذا متاح لكم في مكان واحد بكل قروع لولو هايبر ماركت.

عروض لولو هايبر ماركت lulu hyper market أقوى خصومات 2022 من هايبر لولو ماركت اون لاين lulu

يقدم لولو هايبر خصومات لا حصر لها ستفاجئكم بأسعارها الرخيصة للإلكترونيات بمناسبة شتاء العام الجديد 2022 وبداية الدراسة، والتي تضم تخفيضات كبرى على الإلكترونيات من الأجهزة المنزلية وأجهزة المطبخ، بالإضافة إلى أجهزة اللابتوب والملحقات الذكية من مختلف الماركات، مع أسعار مميزة جدًا لأجهزة العناية الشخصية.

كل هذا وأكثر تجدوه معنا اليوم من خلال الفقرات التالية، كما نعرض لكم تفاصيل الكتالوج الجديد الذي تم طرحه مؤخرًا بمناسبة الشتاء، والذي هو لمثابة مويم هام في التخفيضات السنوية، حيث تتنافس فيه كل المتاجر على مستوى العالم في تقديم السعر الأرخص والمنتج الأقوى ذو المواصفات الأفضل، مما يجذب العملاء بنسبة كبيرة.

عروض لولو

يشمل لولو ماركت اون لاين كل الأجهزة الذكية التي يكثر الطلب عليها في كافة متاجر السعودية الكبرى، حيث تجدون العديد من أجهزة التابلت واللابتوب، مع الشاشات والساعات الذكية، بجانب السماعات المتطورة والمايكروفونات، وجميعها نأتي لكم بالمواصفات والأسعار الحديثة لتختارون ما يناسبكم منها.

lulu hyper market

سوار ذكي من ايكون بسعر 49 ريال سعودي بدلًا من 119 ريال سعودي.

ساعة ذكية للأطفال من ايكون مع مقياس درجة الحرارة بسعر 59 ريال سعودي بدلًا من 99 ريال سعودي.

مايكروفون للتسجيل المباشر من ايكون بسعر 169 ريال سعودي بدلًا من 219 ريال سعودي.

شاشة ذكية ليد عالية الوضوح من ايكون مقاس 75 بوصة بسعر 2999 ريال سعودي بدلًا من 5499 ريال سعودي.

هايبر لولو

جهاز ايكون تابلت الجيل الرابع 4 جي، بشاشة مقاس 7 بوصة، يشمل ذاكرة للتخزين بمساحة 8 جيجابايت، مع معالج رباعي النواه 1.5 جيجا هرتز، يأتي الت مع نظام تشغيل اندرويد 7، بسعر 249 ريال سعودي بدلًا من 329 ريال سعودي.

جهاز ايكون تابلت للأطفال بشاشة مقاس 8بوصة، مع معالج رباعي النواه، بسعر 249 ريال سعودي بدلًا من 329 ريال سعودي.

عروض اللولو

شاشة ذكية ليد عالية الوضوح من ايكون مقاس 50 بوصة، 4 كيه الترا اتش دي، بخاصية الواي فاي، بسعر 1399 ريال سعودي بدلًا من 1999 ريال سعودي.

شاشة ذكية ليد عالية الوضوح من ايكون مقاس 65 بوصة، بسعر 1999 ريال سعودي بدلًا من 2699 ريال سعودي.

عروض لولو السعودية

شاشة تلفاز ذكية ليد عالية الوضوح من ايكون مقاس 70 بوصة، بسعر 2699 ريال سعودي بدلًا من 4399 ريال سعودي.

شاشة تلفاز ليد من ايكون مقاس 32 بوصة، بسعر خاص 449 ريال سعودي بدلًا من 699 ريال سعودي.

شاشة تلفاز ذكية ليد من ايكون مقاس 32 بوصة، بسعر 599 ريال سعودي بدلًا من 799 ريال سعودي.

لولو

تجدون في التالي عروض لولو الرياض على أجهزة العناية الشخصية الخاصة بالشعر والجسم من فيليبس philips و براون braun ، مع مستلزمات المنزل التي نحتاج إليها يوميًا وأجهزة الصوت، وهذا كله بأسعار لا تقبل المنافسة بخصومات ستنال إعجابكم، فتابعوا معنا الأسعار في التالي.

lulu

مسدس تدليك العضلات من ايكون، بسعر 199 ريال سعودي بدل من 299 ريال سعودي.

مكبر صوت يعمل بتقنية البلوتوث اللاسلكية من ايكون، بسعر 69 ريال سعودي بدل من 132 ريال سعودي.

سماعات تعمل بتقنية البلوتوث اللاسلكية من يونيفيرسال، بسعر 20 ريال سعودي بدل من 55 ريال سعودي.

ماكينة حلاقة الشعر من ايكون، بسعر 49 ريال سعودي بدل من 69 ريال سعودي.

عروض لولو الرياض

جهاز مجفف الشعر من ايكون، بسعر 39 ريال سعودي بدل من 49 ريال سعودي.

جهاز مملس الشعر من ايكون، بسعر 39 ريال سعودي بدل من 59 ريال سعودي.

كشاف ليد قطعتين من ايكون، بسعر 69 ريال سعودي بدل من 119 ريال سعودي.

عرض الكومبو مصباح للطوارئ من ايكون، بسعر 89 ريال سعودي بدل من 132 ريال سعودي.

اللولو هايبر ماركت

ماكينة حلاقة رجالية من ايكون، بسعر 79 ريال سعودي بدل من 109 ريال سعودي.

سماعة أذن من ايكون، بسعر 69 ريال سعودي بدل من 99 ريال سعودي.

حامل يد مثبت خاص بالهواتف الذكية من ايكون، بسعر129 ريال سعودي بدل من 189 ريال سعودي.

مصباح للطوارئ مع كشاف ليد من ايكون، بسعر 79 ريال سعودي بدل من 115 ريال سعودي.

اسعار لولو السعودية

ماكينة إزالة الشعر من فيليبس philips ، بسعر 80 ريال سعودي بدل من 149 ريال سعودي.

آلة المساج من بيوير، بسعر 399 ريال سعودي بدل من 599 ريال سعودي.

ماكينة إزالة الشعر من وال، بسعر 199 ريال سعودي بدل من 329 ريال سعودي.

ماكينة تشذيب اللحية من براون، بسعر 89 ريال سعودي بدل من 129 ريال سعودي.

لولوهايبر

تليفزيون سوني مقاس 75 بوصة، اتش دي ار، يعمل بجودة عالية 4 كيه، شاشة ليد ذكية تدعم خدمات جوجل، متاحة بسعر 6699 ريال سعودي بدل من 1099 ريال سعودي.

تليفزيون سكاي وورث مقاس 65 بوصة، يو اتش دي، يعمل بجودة فائقة 4 كيه، شاشة ليد تعمل بنظام ذكي، متابسعر 2599 ريال سعودي بدل من 3499 ريال سعودي.

لولو هايبر ماركت

تضم عروض لولو جدة كل أجهزة المنزل الكهربائية بتقنيات حديثة، مع كافة أجهزة المطبخ العصرية سواء الأجهزة الصغيرة من الأفران، والخلاطات، والغلايات، والشوايات، والقلايات الهوائية، والمكواة، وماكينات صانعة القهوة، هذا بالإضافة إلى الأجهزة المنزلية الكبيرة من الغسالات، والثلاجات، والدفايات.

لولو ماركت

غسالة ومجففة ملابس من كاندي، تحميل أمامي بسعة 8/5 كيلو جرام، بسعر 1749 ريال سعودي بدل من 2999 ريال سعودي.

غسالة ومجففة ملابس من كاندي، تحميل أمامي بسعة 8 كيلو جرام، بسعر 2399 ريال سعودي بدل من 2699 ريال سعودي.

ثلاجة من بيكو بسعة 514 لتر، بسعر 2299 ريال سعودي بدل من 3899 ريال سعودي، مع خدمة التوصيل مجاني.

عروض لولو جدة

غسالة الصحون من ميديا 7 أنظمة، بسعر 1269 ريال سعودي بدل من 2999 ريال سعودي، مع خدمة التوصيل مجاني.

مجففة الملابس من بيكو بسعة 7 كيلو جرام، بسعر 1299 ريال سعودي بدل من 2499 ريال سعودي، مع خدمة التوصيل مجاني.

ثلاجة من بيكو بسعة 450 لتر باللون الفضي، بسعر 2099 ريال سعودي بدل من 3499 ريال سعودي، مع خدمة التوصيل مجاني.

لولو السعودية

دفاية مشعة من اريت تعمل بالزيت مع عدد 9 ريشة، متاحة باللون الأزرق، بسعر 399 ريال سعودي بدل من 449 ريال سعودي.

دفاية مشعة من اريت تعمل بالزيت مع عدد 11 ريشة، متاحة باللون الأخضر، بسعر 459 ريال سعودي بدل من 509 ريال سعودي.

دفاية حرارية من هالر، بسعر 329 ريال سعودي بدل من 399 ريال سعودي.

عروض اللولو هايبر ماركت

خلاط من باتر فلاي مزود بعدد 3 جرات، بسعر 269 ريال سعودي بدل من 309 ريال سعودي.

خلاط ثلاثي من بريث، بسعر 279 ريال سعودي بدل من 389 ريال سعودي.

آلة تحضير القهوة من نسبريسو، بسعر 261 ريال سعودي بدل من 739 ريال سعودي.

كاوية بخار من ايكون، بسعر 89 ريال سعودي بدل من 139 ريال سعودي.

تجدون معنا يوميًا أجدد الخصومات من لولو ماركت بأسعار مفاجأة لكل العملاء، والتي عرضناها لكم بتخفيضات العام الجديد 2022، والذي شمل كل الأجهزة الكهربائية والإلكترونية الخاصة بالمنزل أو العمل أو الدراسة، على أن نوافيكم بباقي تنزيلات اللولو هايبر ماركت يوميًا عبر موقعنا، فتابعونا للمزيد منها لمعرفة الجديد أولًا بأول من كل المتاجر الشهيرة الموجودة داخل المملكة العربية السعودية.

والتي نأتي لكم بها عن كل ما يخص أسعار الأغذية والأطعمة البروتينية، وكذلك الأجهزة الكهربائية المنزلية، والأجهزة الإلكترونية المكابية، وكذلك الأجهزة الذكية الشخصية مثل الجوالات والتابلت واللاب توب، حيث تتنافسكل المتاجر على تقديم أرخص سعر لجذب أكبر عدد من العملاء لها، وتصب تلك المنافسة في مصلحة العملاء، حيث تتيح لهم الحصول على مشترياتهم بأقل سعر.