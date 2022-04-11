شوف عروض أسواق العثيم السعودية على الأجهزة المنزلية

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عمر شويل - جدة تلبي أسواق عبد الله العثيم طلبات وإحتياجات كل أسرة سعودية فبمجرد دخولك أسواق العثيم سوف تلاحظين أن كل ماتحتاجينه متاح سواء كان أجهزة كهربائية وأدوات منزلية وأجهزة إلكترونية ومواد غذائية ومواد تنظيف، وتقدم أسواق العثيم أفضل المنتجات وأحسن الأسعار لإرضاء عملائها الكرام بمناسبة شهر رمضان المبارك. عروض أسواق العثيم على الأجهزة الكهربائية توافر أسواق العثيم خصومات على قدر ضغط من كولين كهربائي بسعة 8 لتر بسعر 229 ريال سعودي، وهذا القدر ممتازة لتسوية اللحوم والدجاج بسرعة كبيرة وتوفير وقتك في المطبخ. ميكرويف جي في سي برو سعة 20 لتر بسعر 179 ريال سعودي، الذي يساعدك في إعادة تسخين الطعام بسرعة مذهلة. عصارة حمضيات من كليك أون بسعر 99 ريال سعودي، لتقديم ألذ العصائر الفريش لأسرتك في رمضان. عروض أسواق العثيم على الأجهزة الإلكترونية جوال سامسونج أي 3 كور 4G بسعر 375 ريال سعودي. جوال تكنو إل أي 6 بسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 579 ريال سعودي. جوال سامسونج أي 72 مزود بأربع كاميرات بسعة تخزين 128 جيجا بايت متوفر بسعر 1549 ريال سعودي. عروض أسواق العثيم على الأدوات المنزلية ترموس باصرة بسعة 3 لتر بسعر 65 ريال سعودي. حافظة طعام إكسيس سيراميك عدد 3 قطع بسعر 39.95 ريال سعودي. طقم عشاء ديفا أوبل مكون من 44 قطعة بسعر 99 ريال سعودي، يمكنك الحصول عليه وتزين سفرتك بأطباق الديفا المعروفة. عروض أسواق العثيم على السلع الغذائية: لحم حاشي بدون عظم بوزن 1 كيلو جرام بسعر 39.95 ريال سعودي، ويمكنك إستخدامه في عمل البوفتيك والشوي. لحم حاشي بالعظم بوزن 1 كيلو جرام بسعر 32.95 ريال سعودي، ويمكن إستخدامه في عمل ألذ برياني. شبيهة جبن الزهار ملح خفيف بسعر 18.95 ريال سعودي للكيلو الواحد. جبن رومي فيكتو مصري سعر الكيلو الواحد 34.95 ريال سعودي. جبن هالي أبيض دنماركي سعر الكيلو الواحد 12.95 ريال سعودي. مرتديلا أمريكانا بقري سعر الكيلو 25.95 ريال سعودي. زود فطائر دجاج جاهزة للقلي سعر العلبة 9.95 ريال سعودي بدلا من 14.95 ريال سعودي، لتقديم ألذ مقبلات على سفرة رمضان. زود قطايف بالمكسرات جاهزة للقلي سعر العلبة 7.50 ريال سعودي بدلا من 9.95 ريال سعودي، وتعتبر القطايف من الحلويات التي تميز شهر رمضان الكريم.

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