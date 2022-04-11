شوف خصومات 50% بداخل اكسترا بالسعودية على جميع أنواع الشاشات الذكية

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شركة إكسترا من أقوي شركات في بيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية ومن الشركات الرائدة في مجال البيع أون لاين بالإضافة للبيع المباشر في جميع فروعها المنتشرة داخل المملكة العربية السعودية وتقدم شركة إكسترا تسهيلات في السداد على جميع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية عن طريق خدمات إكسترا أو تسهيل التمويل مع إمكانية التقسيط على دفعات متساوية. عروض شركة إكسترا على الشاشات: متوفر تلفزيون تي سي إل بحجم 65 بوصة 4K فائق الوضوح والدقة ذكي إل إيه دي متوفر بثلاث مخارج إتش دي إم أي ومزود بمخرجين يو إس بي بسعر 2799 ريال سعودي بدلا من 3909 ريال سعودي.

متاح تلفزيون كلاس برو بحجم 42 بوصة عالي الوضوح والدقة أندرويد 0.9 إل إيه دي ومزود بثلاث مخارج إتش دي إم أي ومزود بمخرجين يو إس بي بسعر 1199 ريال سعودي بدلا من 1999 ريال سعودي.

متوفر تلفزيون شارب بحجم 50 بوصة فائق الوضوح والدقة ذكي إل إيه دي متوفر بسعر 1999 ريال سعودي بدلا من 3499 ريال سعودي.

متاح تلفزيون إل جي بحجم 55 بوصة فائق الوضوح والدقة ذكي مزود بمخرجين إتش دي إم أي ومخرج واحد يو إس بي بسعر 2999 ريال سعودي بدلا من 5099 ريال سعودي. عروض شركة إكسترا على الغسالات: متوفر غسالة كاندي تعبئة أمامية غسيل بحجم 9 كيلو تجفيف بحجم 6 كيلو إنفيرتر متوفرة باللون الفحمي بسعر 2199 ريال سعودي بدلا من 3399 ريال سعودي.

متاح كاندي مجفف ملابس بحجم 10 كيلو واي فاي بلوتوث متوفرة باللون الأبيض بسعر 2599 ريال سعودي بدلا من 3999 ريال سعودي.

متوفر غسالة كاندي تعبئة أمامية بحجم 7 كيلو إنفيرتر متوفرة باللون الأبيض بسعر 1449 ريال سعودي بدلا من 1699 ريال سعودي.

متاح غسالة دايو تعبئة أمامية بسعة غسيل 9 كيلو مكونة من 15 يرنامج بقوة 1200 دورة متوفر باللون الأبيض بسعر 1799 ريال سعودي بدلا من 3399 ريال سعودي.

غسالة سامسونج تعبئة أمامية بسعة غسيل 9 كيلو واي فاي متوفرة باللون الأبيض بسعر 2899 ريال سعودي بدلا من 4799 ريال سعودي. عروض شركة إكسترا على الثلاجات والفريزر: فريزر كلاس برو ثلاجة عمودي باب واحدبسعة 592 لتر إنفيرتر ستانلس إستيل بسعر 3199 ريال سعودي بدلا من 4499 ريال سعودي.

ثلاجة إل جي بحجم 20.9 قدم لينير كمبروسير متوفرة باللون الفضي بسعر 4799 ريال سعودي بدلا من 7199 ريال سعودي.

ثلاجة باناسونيك باب جانب باب بحجم 18 قدم إنفيرتر متوفرة باللون الرمادي الغامق بسعر 3899 ريال سعودي بدلا من 4829 ريال سعودي. عمر شويل - جدة خصومات 50% بداخل اكسترا بالسعودية على جميع أنواع الشاشات الذكية - ثقفني

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