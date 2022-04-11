شوف تخفيضات هايبر بنده بالسعودية وخصومات على الأجهزة تصل إلى 60%

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هايبر بنده يمنحك متعة التسوق لكل ماترغبين به من سلع غذائية وأجهزة كهربائية وكل ما تتمنيه في منزلك بالإضافة إلى خصومات هائلة تصل إلى أكثر من 50% على جميع السلع الغذائية كما يوفر لكي هايبر بنده أفضل أنواع اللحوم الطازجة والمبردة. عروض هايبر بنده على الأجهزة الكهربائية: متوفر قلاية رقمية بدون زيت من بلاك أند ديكر بسعة 4 لتر متاحة باللون الأسود بسعر 349 ريال سعودي بدلا من 579 ريال سعودي.

متواجد عجانة مع فرامة لحم ومحضرة طعام مقدمة من دوتس بسعة 6.5 لتر متوفرة بسعر 359 ريال سعودي بدلا من 539 ريال سعودي.

خلاط مع مطحنة مقدم من مولينكس بسعر 169 ريال سعودي بدلا من 239 ريال سعودي.

إما عن عرض الخلاط الزجاجي مع مطحنتين مقدم من شركة أريتي بسعر 184 ريال سعودي بدلا من 299 ريال سعودي.

متاح مايكرويف مقدم من كي أون بسعة 20 لتر متوفر بسعر 194 ريال سعودي بدلا من 429 ريال سعودي.

كما متواجد ريسيفر ميني هيو ماكس بسعر 99 ريال سعودي بدلا من 144 ريال سعودي.

فرامة لحم مقدمة من شركة كليك أون بقوة 500 وات متوفرة بسعر 115 ريال سعودي بدلا من 189 ريال سعودي.

يوجد بالعرض موزع مياه مقدم من كي أون بسعر 409 ريال سعودي بدلا من 509 ريال سعودي. عروض هايبر بنده على المواد الغذائية: متواجد ستروجانوف بقري برازيلي مبرد بوزن كيلو جرام متوفر بسعر 39.95 ريال سعودي بدلا من 46.95 ريال سعودي.

متوفر نقانق بقري برازيلي مبرد بوزن كيلو جرام بسعر 29.95 ريال سعودي بدلا من 39.95 ريال سعودي.

عرض على قطع جمل بالعظم بوزن كيلو جرام طازج بسعر 36.95 ريال سعودي بدلا من 49.95 ريال سعودي.

اما عن روستو بقري برازيلي مبرد بوزن كيلو جرام بسعر 38.95 ريال سعودي بدلا من 46.95 ريال سعودي.

تخفيض على كفتة بقري برازيلي مبرد بوزن كيلو جرام بسعر 28.95 ريال سعودي بدلا من 38.95 ريال سعودي.

متواجد أفخاذ دجاج من التنمية بوزن 450 جرام بسعر 5.95 ريال سعودي بدلا من 8.75 ريال سعودي.

كما متوفر أرجل دجاج من التنمية بوزن 450 جرام بسعر 5.95 ريال سعودي بدلا من 11.25 ريال سعودي.

متواجد جبن قليل الدسم تشيزا لاند قريش بوزن كيلو جرام بسعر 23.95 ريال سعودي بدلا من 28.95 ريال سعودي.

جبن بلدي عكاوي خير الجياد بوزن كيلو جرام بسعر 29.95 ريال سعودي بدلا من 46.95 ريال سعودي.

دونات مشكلة يومي مكون من أربع قطع بسعر 12.95 ريال سعودي بدلا من 20 ريال سعودي. عمر شويل - جدة تخفيضات هايبر بنده بالسعودية وخصومات على الأجهزة تصل إلى 60% - ثقفني

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